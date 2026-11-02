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SUL DE MINAS

Incêndio destrói casa em Poços de Caldas; PM suspeita de ação criminosa

Imóvel ficou completamente destruído e telhado desabou com as chamas. Polícia Militar estava no endereço para cumprir mandado de prisão contra o morador por violência doméstica

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SM
Sofia Maia
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
02/11/2026 17:37

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Quando os militares chegaram, as chamas já haviam se espalhado por todos os cômodos, consumindo os ambientes da casa
Quando os militares chegaram, as chamas já haviam se espalhado por todos os cômodos, consumindo os ambientes da casa crédito: CBMMG

Um incêndio destruiu uma residência na madrugada de domingo (1º/11), na Rua Itamarati, no bairro Dom Bosco, em Poços de Caldas, no Sul de Minas. A ocorrência é tratada com suspeita de ação criminosa. No momento do incêndio, a Polícia Militar (PMMG) já estava no endereço para cumprir um mandado de prisão em aberto contra o morador, relacionado a um caso de violência doméstica.

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O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado por volta das 4h30. Quando os militares chegaram, as chamas já haviam se espalhado por todos os cômodos, consumindo os ambientes da casa. Com a intensidade do fogo, o telhado da construção desabou.

Durante o atendimento, os bombeiros fizeram buscas no interior do imóvel para verificar a possível presença de vítimas. Os militares confirmaram que a mulher e a filha do casal não estavam na residência quando o incêndio começou.

As equipes também vistoriaram o terreno e as áreas vizinhas, mas não encontraram feridos ou outras pessoas envolvidas na ocorrência. Durante o trabalho de rescaldo, procedimento realizado para eliminar focos remanescentes e evitar a reignição, os bombeiros também verificaram que não havia vítimas sob os escombros.

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A perícia da Polícia Civil (PCMG) esteve no local ao amanhecer para realizar os levantamentos que devem auxiliar na investigação das circunstâncias do incêndio. Até o encerramento dos trabalhos dos bombeiros, os moradores não haviam sido localizados.

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