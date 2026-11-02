Incêndio destrói casa em Poços de Caldas; PM suspeita de ação criminosa

Um incêndio destruiu uma residência na madrugada de domingo (1º/11), na Rua Itamarati, no bairro Dom Bosco, em Poços de Caldas, no Sul de Minas. A ocorrência é tratada com suspeita de ação criminosa. No momento do incêndio, a Polícia Militar (PMMG) já estava no endereço para cumprir um mandado de prisão em aberto contra o morador, relacionado a um caso de violência doméstica.



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O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado por volta das 4h30. Quando os militares chegaram, as chamas já haviam se espalhado por todos os cômodos, consumindo os ambientes da casa. Com a intensidade do fogo, o telhado da construção desabou.



Durante o atendimento, os bombeiros fizeram buscas no interior do imóvel para verificar a possível presença de vítimas. Os militares confirmaram que a mulher e a filha do casal não estavam na residência quando o incêndio começou.



As equipes também vistoriaram o terreno e as áreas vizinhas, mas não encontraram feridos ou outras pessoas envolvidas na ocorrência. Durante o trabalho de rescaldo, procedimento realizado para eliminar focos remanescentes e evitar a reignição, os bombeiros também verificaram que não havia vítimas sob os escombros.



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A perícia da Polícia Civil (PCMG) esteve no local ao amanhecer para realizar os levantamentos que devem auxiliar na investigação das circunstâncias do incêndio. Até o encerramento dos trabalhos dos bombeiros, os moradores não haviam sido localizados.