Homem é preso suspeito de arrancar dentes da ex com alicate em MG

Um homem de 26 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (2/11) em São Pedro dos Ferros, na Zona da Mata mineira, suspeito de agredir e torturar a ex-companheira, de 23 anos. Segundo a Polícia Militar (PM), entre as agressões investigadas está a utilização de um alicate para arrancar dentes da vítima.

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De acordo com o 2º-tenente Thiago Dutra Jardim, coordenador do policiamento da 21ª Companhia de Polícia Militar Independente, as agressões teriam ocorrido no último sábado (30/10).

Diante da gravidade do caso, a Polícia Militar iniciou buscas para localizar o suspeito, com atuação de equipes operacionais e de inteligência.

As buscas contaram com a participação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que expediram um mandado de prisão preventiva em desfavor do homem.

Suspeito foi localizado depois de 48 horas

Segundo a PM, os militares realizaram buscas ininterruptas durante aproximadamente 48 horas.

Uma denúncia anônima ajudou a localizar o investigado, que foi preso na madrugada desta segunda-feira em São Pedro dos Ferros.

Depois da prisão, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ponte Nova.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima nem detalhes sobre as circunstâncias que levaram às agressões.

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O caso será investigado pela Polícia Civil.