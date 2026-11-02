MG: 363 cidades estão em alerta para tempestade e granizo; veja lista
De acordo com o Inmet, há possibilidade de chuvas de até 50 mm por dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h
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Minas Gerais tem 363 cidades em alerta para o risco de tempestades e queda de granizo nas próximas horas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o aviso é válido até às 23h59 desta segunda-feira (2/11).
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Os municípios que fazem parte do alerta estão nas regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Central e Grande BH.
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Pelo comunicado, há possibilidade de chuvas de até 50 mm por dia, acompanhada de ventos intensos de 40 a 60 km/h), além de queda de granizo. Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Veja lista das cidades:
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Abadia dos Dourados
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Água Comprida
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Aguanil
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Aiuruoca
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Alagoa
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Albertina
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Além Paraíba
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Alfenas
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Alfredo Vasconcelos
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Alpinópolis
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Alterosa
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Alto Rio Doce
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Andradas
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Andrelândia
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Antônio Carlos
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Aracitaba
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Araguari
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Arantina
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Araporã
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Arapuá
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Araújos
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Araxá
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Arceburgo
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Arcos
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Areado
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Baependi
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Bambuí
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Bandeira do Sul
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Barbacena
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Barroso
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Belmiro Braga
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Belo Vale
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Bias Fortes
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Bicas
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Boa Esperança
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Bocaina de Minas
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Bom Despacho
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Bom Jardim de Minas
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Bom Jesus da Penha
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Bom Repouso
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Bom Sucesso
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Bonfim
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Borda da Mata
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Botelhos
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Brazópolis
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Brumadinho
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Bueno Brandão
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Cabo Verde
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Cachoeira de Minas
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Cachoeira Dourada
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Caldas
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Camacho
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Camanducaia
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Cambuí
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Cambuquira
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Campanha
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Campestre
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Campina Verde
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Campo Belo
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Campo do Meio
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Campo Florido
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Campos Altos
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Campos Gerais
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Canápolis
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Cana Verde
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Candeias
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Capela Nova
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Capetinga
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Capinópolis
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Capitólio
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Caranaíba
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Carandaí
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Careaçu
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Carmo da Cachoeira
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Carmo da Mata
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Carmo de Minas
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Carmo do Cajuru
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Carmo do Paranaíba
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Carmo do Rio Claro
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Carmópolis de Minas
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Carneirinho
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Carrancas
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Carvalhópolis
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Carvalhos
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Casa Grande
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Cascalho Rico
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Cássia
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Caxambu
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Centralina
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Chácara
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Chiador
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Claraval
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Cláudio
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Comendador Gomes
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Conceição da Aparecida
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Conceição da Barra de Minas
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Conceição das Alagoas
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Conceição das Pedras
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Conceição do Pará
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Conceição do Rio Verde
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Conceição dos Ouros
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Congonhal
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Congonhas
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Conquista
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Conselheiro Lafaiete
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Consolação
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Coqueiral
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Cordislândia
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Coromandel
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Coronel Pacheco
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Coronel Xavier Chaves
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Córrego Danta
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Córrego do Bom Jesus
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Córrego Fundo
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Cristais
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Cristiano Otoni
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Cristina
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Crucilândia
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Cruzeiro da Fortaleza
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Cruzília
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Delfim Moreira
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Delfinópolis
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Delta
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Desterro de Entre Rios
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Desterro do Melo
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Divinópolis
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Divisa Nova
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Dom Viçoso
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Dores de Campos
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Dores do Indaiá
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Doresópolis
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Douradoquara
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Elói Mendes
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Entre Rios de Minas
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Espírito Santo do Dourado
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Estiva
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Estrela do Indaiá
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Estrela do Sul
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Ewbank da Câmara
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Extrema
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Fama
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Formiga
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Fortaleza de Minas
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Fronteira
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Frutal
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Goianá
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Gonçalves
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Grupiara
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Guapé
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Guaranésia
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Guarani
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Guarará
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Guaxupé
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Guimarânia
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Gurinhatã
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Heliodora
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Ibertioga
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Ibiá
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Ibiraci
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Ibitiúra de Minas
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Ibituruna
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Igaratinga
-
Iguatama
-
Ijaci
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Ilicínea
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Inconfidentes
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Indianópolis
-
Ingaí
-
Ipiaçu
-
Ipuiúna
-
Iraí de Minas
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Itaguara
-
Itajubá
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Itamogi
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Itamonte
-
Itanhandu
-
Itapagipe
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Itapecerica
-
Itapeva
-
Itatiaiuçu
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Itaú de Minas
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Itaúna
-
Itaverava
-
Ituiutaba
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Itumirim
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Iturama
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Itutinga
-
Jacuí
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Jacutinga
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Japaraíba
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Jeceaba
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Jesuânia
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Juiz de Fora
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Juruaia
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Lagoa da Prata
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Lagoa Dourada
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Lambari
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Lavras
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Leandro Ferreira
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Liberdade
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Lima Duarte
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Limeira do Oeste
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Luminárias
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Luz
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Machado
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Madre de Deus de Minas
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Mar de Espanha
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Maria da Fé
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Maripá de Minas
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Marmelópolis
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Mateus Leme
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Matias Barbosa
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Matutina
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Medeiros
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Mercês
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Minduri
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Moeda
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Moema
-
Monsenhor Paulo
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Monte Alegre de Minas
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Monte Belo
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Monte Carmelo
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Monte Santo de Minas
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Monte Sião
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Munhoz
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Muzambinho
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Natércia
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Nazareno
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Nepomuceno
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Nova Ponte
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Nova Resende
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Nova Serrana
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Olaria
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Olímpio Noronha
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Oliveira
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Oliveira Fortes
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Ouro Fino
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Ouro Preto
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Pains
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Paiva
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Paraguaçu
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Paraisópolis
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Passa Quatro
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Passa Tempo
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Passa Vinte
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Passos
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Patos de Minas
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Patrocínio
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Pedra do Indaiá
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Pedralva
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Pedrinópolis
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Pedro Teixeira
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Pequeri
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Perdigão
-
Perdizes
-
Perdões
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Piau
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Piedade do Rio Grande
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Piedade dos Gerais
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Pimenta
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Piracema
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Pirajuba
-
Piranguçu
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Piranguinho
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Piumhi
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Planura
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Poço Fundo
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Poços de Caldas
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Pouso Alegre
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Pouso Alto
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Prados
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Prata
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Pratápolis
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Pratinha
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Quartel Geral
-
Queluzito
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Resende Costa
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Ressaquinha
-
Ribeirão Vermelho
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Rio Espera
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Rio Manso
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Rio Novo
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Rio Paranaíba
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Rio Pomba
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Rio Preto
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Ritápolis
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Rochedo de Minas
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Romaria
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Sacramento
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Santa Bárbara do Monte Verde
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Santa Bárbara do Tugúrio
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Santa Cruz de Minas
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Santa Juliana
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Santana da Vargem
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Santana do Deserto
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Santana do Garambéu
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Santana do Jacaré
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Santana dos Montes
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Santa Rita de Caldas
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Santa Rita de Ibitipoca
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Santa Rita de Jacutinga
-
Santa Rita do Sapucaí
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Santa Rosa da Serra
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Santa Vitória
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Santo Antônio do Amparo
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Santo Antônio do Monte
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Santos Dumont
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São Bento Abade
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São Brás do Suaçuí
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São Francisco de Paula
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São Francisco de Sales
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São Gonçalo do Pará
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São Gonçalo do Sapucaí
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São Gotardo
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São João Batista do Glória
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São João da Mata
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São João del Rei
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São João Nepomuceno
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São José da Barra
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São José do Alegre
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São Lourenço
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São Pedro da União
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São Roque de Minas
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São Sebastião da Bela Vista
-
São Sebastião do Oeste
-
São Sebastião do Paraíso
-
São Sebastião do Rio Verde
-
São Thomé das Letras
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São Tiago
-
São Tomás de Aquino
-
São Vicente de Minas
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Sapucaí-Mirim
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Senador Amaral
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Senador Cortes
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Senador José Bento
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Senhora dos Remédios
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Seritinga
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Serra da Saudade
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Serra do Salitre
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Serrania
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Serranos
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Silvianópolis
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Simão Pereira
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Soledade de Minas
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Tabuleiro
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Tapira
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Tapiraí
-
Tiradentes
-
Tiros
-
Tocos do Moji
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Toledo
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Três Corações
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Três Pontas
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Tupaciguara
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Turvolândia
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Uberaba
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Uberlândia
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União de Minas
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Vargem Bonita
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Varginha
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Veríssimo
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Virgínia
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Wenceslau Braz