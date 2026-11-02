MG: 363 cidades estão em alerta para tempestade e granizo; veja lista 

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Minas Gerais tem 363 cidades em alerta para o risco de tempestades e queda de granizo nas próximas horas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o aviso é válido até às 23h59 desta segunda-feira (2/11).

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Os municípios que fazem parte do alerta estão nas regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Central e Grande BH.

Pelo comunicado, há possibilidade de chuvas de até 50 mm por dia, acompanhada de ventos intensos de 40 a 60 km/h), além de queda de granizo. Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.





Veja lista das cidades: