Frio ou calor? Veja como fica o tempo em BH nesta semana

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Belo Horizonte tem previsão de uma semana marcada por calor intenso e tardes abafadas, com termômetros que começam em 29°C nesta segunda-feira (2/11) e sobem gradualmente até atingir pico de 34°C na sexta-feira (6/11).

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Mesmo com o céu predominantemente encoberto e registros de chuviscos contínuos e isolados, o ar abafado vai predominar na capital, exigindo hidratação constante da população.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Defesa Civil, a capital sentirá noites e madrugadas cada vez mais quentes, por volta de 22°C ao longo dos próximos dias segundo o INMET.

A umidade do ar na capital deve oscilar entre 40% e 95%. No restante de Minas Gerais, o padrão de primavera divide o estado: enquanto o Norte e o Nordeste continuam firmes e secos, áreas do Sul, Zona da Mata e Centro-Leste enfrentam pancadas com trovoadas e até nevoeiro.

Nesta segunda-feira, dia 2 de novembro (2/11), Belo Horizonte registrou temperatura mínima de 17,7 °C no início do dia e tem previsão de máxima que deve alcançar os 29 °C, segundo os dados meteorológicos emitidos pela Defesa Civil de Belo Horizonte.

O destaque para as condições climáticas fica por conta da expectativa de umidade relativa mínima do ar em torno de 50%, projetada para o período da tarde.

Nas medições das primeiras horas do dia, as menores temperaturas da capital mineira foram encabeçadas pela regional Oeste, onde os termômetros despencaram para 17,7 °C às 3h, seguida pela Centro-Sul, que anotou 18,7 °C logo no início da madrugada, precisamente às 0h35.

Belo Horizonte terá dias marcados pelo predomínio de nebulosidade, calor constante e episódios de precipitação fraca e isolada entre terça-feira (03/11) e sexta-feira (06/11).

O período tem início na terça-feira sob céu encoberto e chuviscos contínuos ao longo da manhã, tarde e noite.

A partir de quarta-feira (4/11), o tempo instável dá lugar a céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada, condição que evolui para uma quinta-feira (05/11) de céu nublado e sem previsão de precipitação, até o retorno do padrão encoberto com chuvisco na sexta-feira.

No comportamento térmico, a tendência geral é de aquecimento gradual nas madrugadas e tardes quentes e abafadas.

As temperaturas mínimas sobem de 19°C na terça para 21°C na quarta e se estabilizam em 22°C entre quinta e sexta-feira. Já as máximas permanecem elevadas em torno de 33°C durante quase todo o intervalo, alcançando o pico de 34°C na sexta-feira, quando os termômetros devem registrar ligeiro declínio posterior.

A umidade relativa do ar oscilará entre 40% nas horas mais quentes e índices de até 90% a 95% nos momentos mais frescos, sob ventos predominantemente fracos ao longo de toda a semana.

Qual a previsão para o interior de Minas Gerais?

De acordo com o INMET, o Norte de Minas, Jequitinhonha e Vale do Mucuri permanecem como o setor mais estável e seco do estado ao longo de toda a semana.

O predomínio varia entre céu com poucas nuvens e céu com muitas nuvens, recebendo apenas chuvas isoladas nas bordas de transição ao sul nos dias 2 e 4.

Nas regiões Central Mineira, Metropolitana de Belo Horizonte e Vale do Rio Doce as condições indicam início da semana com pancadas isoladas e chuvas fracas (2/11).

Pode ocorrer um aumento da concentração de instabilidades fortes com pancadas à tarde na terça-feira (3/11), mantendo pancadas isoladas na quarta-feira (4/11).

Uma breve trégua com aumento de aberturas de sol e muitas nuvens deve ocorrer na quinta-feira (5/11), e volta a fechar com pancadas generalizadas e trovoadas isoladas na sexta-feira (6/11).

No Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste há um corredor constante de umidade vindo do Centro-Oeste/Norte.

Mantém padrão persistente de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas ao longo de quase todos os dias, intensificando-se na sexta-feira (6/11) com risco de trovoadas.

O Sul/Sudoeste de Minas, Campos das Vertentes e Zona da Mata são as regiões sob maior influência de sistemas frontais e circulação marítima.

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Apresentam alta umidade e nevoeiro/névoa úmida na tarde desta segunda-feira 2/11, evoluindo para pancadas com trovoadas no restante da semana.