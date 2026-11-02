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ALERTA DE CHUVA

BH tem alerta de chuva com ventos de até 60 km/h até terça-feira

Previsão inclui pancadas acompanhadas de raios; Defesa Civil orienta população a evitar áreas de alagamento e ter atenção redobrada em encostas

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SM
Sofia Maia
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
02/11/2026 19:22 - atualizado em 02/11/2026 19:22

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Entre as recomendações está não atravessar ruas inundadas, mesmo que a lâmina d’água pareça baixa
Entre as recomendações está não atravessar ruas inundadas, mesmo que a lâmina d’água pareça baixa crédito: Jair Amaral/EM/DA.Press

Belo Horizonte está sob alerta para pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento que podem chegar a 60 km/h. O aviso da Defesa Civil municipal é válido até as 8h desta terça-feira (3/11). Durante o período, a orientação é evitar locais sujeitos a alagamentos, não se aproximar de córregos e redobrar os cuidados em áreas de encostas e morros.

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Entre as recomendações está não atravessar ruas inundadas, mesmo que a lâmina d’água pareça baixa. Crianças também não devem brincar em enxurradas ou nas proximidades de cursos d’água. Motoristas devem evitar vias conhecidas por alagamentos e não estacionar veículos debaixo de árvores, que podem cair ou ter galhos derrubados pela força do vento.

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A Defesa Civil também alerta para os riscos associados às descargas elétricas. Durante tempestades com raios, a população deve evitar permanecer em áreas abertas e não utilizar equipamentos elétricos. Em caso de rompimento de cabos da rede elétrica, a recomendação é manter distância e acionar imediatamente a Cemig, pelo telefone 116, ou a Defesa Civil, pelo número 199.

Moradores de áreas de risco devem ficar atentos a sinais que possam indicar movimentação do terreno. Rachaduras nas paredes, surgimento de fendas ou depressões no solo e aparecimento de minas d’água são indícios que devem ser comunicados imediatamente à Defesa Civil.

Como receber alertas

A população pode acompanhar os avisos meteorológicos e as orientações da Defesa Civil por diferentes canais. Um deles é o canal público do WhatsApp, disponível pelo endereço https://bit.ly/DefesaCivilBH.

Outra opção é o recebimento de mensagens gratuitas por SMS. Para fazer o cadastro, basta enviar o CEP da rua onde mora para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será encaminhada em seguida.

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Os comunicados também são publicados nos perfis oficiais da Defesa Civil de Belo Horizonte no Instagram, Facebook e X, além do canal público no Telegram, identificado como defesacivilbh.

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