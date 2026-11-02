Passageira morre após carro bater contra prédio às margens da BR-459

Uma mulher de 42 anos morreu após o carro em que estava bater contra um prédio às margens da BR-459, na altura do km 177, em Itajubá, na tarde de domingo (1º/11). O veículo era ocupado por duas pessoas. O motorista, de 27 anos, ficou ferido e foi encaminhado para atendimento médico. A passageira ficou presa às ferragens e morreu ainda no local.



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O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado por volta das 13h20. Ao chegarem, os militares encontraram o condutor já fora do automóvel. Ele apresentava ferimentos na face e estava consciente, mas confuso. Após os primeiros atendimentos, foi entregue à equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Itajubá.



A passageira, por sua vez, estava presa à estrutura do veículo e apresentava múltiplos ferimentos. A equipe médica do Samu compareceu à ocorrência e constatou a morte da mulher.



A retirada do corpo só foi realizada após a conclusão dos trabalhos da perícia da Polícia Civil (PCMG). Para acessar a vítima, os bombeiros utilizaram ferramentas hidráulicas e fizeram o desencarceramento, com a remoção das partes metálicas que a mantinham presa.



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Depois dos procedimentos, o corpo ficou sob responsabilidade de uma funerária que compareceu ao local. Não foram informadas as circunstâncias da colisão.