Finados: familiares vão ao cemitério do Bonfim prestar homenagens

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O Dia de Finados, celebrado nesta segunda-feira (2/11), deixou o cemitério do Bonfim, na Região Noroeste de Belo Horizonte, cheio, com familiares indo prestar homenagens aos entes queridos que partiram.

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Entre eles estava a artesã Maria Beatriz Pongelupe Gonçalves, acompanhada do marido, Murilo. Ela estava limpando o túmulo da família, um ritual que repete há 13 anos, desde que a mãe faleceu.

Maria Beatriz diz que, desde então, ela e o marido comparecem ao local, em 2 de novembro, para prestar homenagens aos familiares que perdeu.

“Todos que estão enterrados aqui, a não ser o meu avô João, eu conheci e amei loucamente”, diz emocionada. “Fiz em vida e continuo fazendo depois que eles não estão mais aqui. É um ponto de partida deles. Então, nada melhor do que vir aqui e fazer uma homenagem a eles”, completa.

A artesã Maria Beatriz Pongelupe Gonçalves, acompanhada do marido, Murilo, limpava o túmulo da família Leandro Couri/EM/D.A. Press





Ela compara a data com a espera pelo aniversário de uma pessoa querida. “Eu espero o dia 2 para vir aqui. Compro as plantinhas, trago e planto. É coisa simples”, enfatiza, satisfeita em cumprir a promessa mais uma vez.





Programação especial

O presidente da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB) da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Gelson Leite, também estava no cemitério do Bonfim para receber as pessoas que iam prestar suas homenagens aos entes queridos.

“Temos uma programação especial, com várias celebrações em nossos cemitérios, de várias manifestações religiosas”, disse.

Presidente da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB) da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Gelson Leite Leandro Couri/EM/D.A. Press





Leite estima que os quatro cemitérios públicos de Belo Horizonte devem receber cerca de 80 mil pessoas nesta segunda-feira e faz algumas recomendações.

“Pedimos que as pessoas que venham fazer sua homenagem tragam flores naturais, evitem as artificiais porque elas acumulam água e pode proliferar o mosquito transmissor da dengue. Pedimos cuidado para que não deixem resíduos e nenhum tipo de sujeira no cemitério”, ressalta.

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Ele ainda lembra que as pessoas podem acessar os cemitérios usando veículos ou a pé.