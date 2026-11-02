Trilha de Capanema: saiba como chegar saindo de BH

Quer conhecer cachoeiras, piscinas naturais e paisagens em meio às montanhas? A Trilha de Capanema, entre Ouro Preto e Itabirito, é uma opção de passeio ao ar livre a cerca de 120 quilômetros de Belo Horizonte. Mas como chegar até lá?

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Para quem sai da capital mineira, o trajeto de carro leva aproximadamente 1h30. O caminho começa pela BR-040, no sentido Rio de Janeiro. Na altura da Lagoa dos Ingleses, é preciso entrar na BR-356, em direção a Ouro Preto, e seguir pela serra até o Trevo do Maracujá.

De lá, são mais 19 quilômetros no sentido de Capanema até o início da trilha. Nesse trecho final, é importante dirigir com atenção, pois a estrada é estreita e bastante frequentada por ciclistas.





Aventura ao ar livre

A Trilha de Capanema inaugurada pela Vale nesse sábado (31/10) atravessa áreas protegidas pela mineradora e trechos do Parque Nacional da Serra do Gandarela. O acesso é gratuito e pode ser feito todos os dias da semana sem agendamento prévio: é só chegar e se divertir.

Ao longo do percurso, é possível conhecer cachoeiras, piscinas naturais e a vegetação típica da região, além de encontrar animais silvestres. Para quem pretende fazer o passeio à noite, a recomendação é ter cuidado redobrado com a presença de animais pelo caminho como onça, raposas e cobras.

Com 3,8 quilômetros em cada sentido, o percurso soma 7,6 quilômetros de ida e volta. A trilha tem nível intermediário e pode ser feita a pé ou de bicicleta.





O que levar?

Para caminhar com mais conforto, a dica é usar roupas leves e tênis confortável, de preferência com boa aderência ao solo. Também é importante levar água, protetor solar e repelente.

Quem pretende entrar nas cachoeiras pode colocar roupa de banho e uma muda extra na mochila. Como algumas pedras ficam escorregadias, especialmente em períodos de chuva, é importante ter cuidado ao caminhar perto da água.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice