Trilhas perto de BH: 5 rotas para caminhadas que você precisa conhecer

Para quem busca uma pausa na rotina urbana e um contato direto com a natureza, a região metropolitana de Belo Horizonte é um prato cheio. As serras que emolduram a capital mineira abrigam uma variedade de trilhas e caminhadas ecológicas, com opções que atendem desde iniciantes em busca de um passeio tranquilo até aventureiros experientes à procura de novos desafios.

Com paisagens que mesclam a riqueza do Cerrado e da Mata Atlântica, esses percursos são o cenário perfeito para combinar atividade física com vistas panorâmicas de tirar o fôlego. Pensando nisso, selecionamos cinco rotas com diferentes níveis de dificuldade para você explorar perto de BH.

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Travessia Serra do Curral

Considerada o cartão-postal da cidade, a Serra do Curral oferece uma travessia de dificuldade moderada, com cerca de 5 km de extensão. O caminho liga o Parque das Mangabeiras à Praça do Papa, proporcionando uma vista panorâmica de Belo Horizonte. O percurso é bem demarcado, mas possui trechos íngremes que exigem fôlego e calçados adequados.

Mirante dos Veados (Parque do Rola-Moça)

Localizado dentro do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, entre Nova Lima e Brumadinho, este é um dos passeios mais fáceis e acessíveis. A trilha tem aproximadamente 3 km (ida e volta) em terreno plano e bem conservado. É uma ótima opção para iniciantes e famílias com crianças, culminando em um mirante com uma vista espetacular da região.

Trilha do Topo do Mundo (Serra da Moeda)

Famosa pela rampa de voo livre, a Serra da Moeda, em Brumadinho, também abriga trilhas com visuais impressionantes. O percurso até o chamado Topo do Mundo é de nível moderado, com subidas constantes, mas a recompensa é uma visão de 360 graus do vale. É um local perfeito para apreciar o pôr do sol, mas requer planejamento para a volta noturna.

Circuito das Cachoeiras (Serra do Cipó)

Um pouco mais distante, a cerca de 100 km de BH, o Parque Nacional da Serra do Cipó é um paraíso para os amantes de cachoeiras. O circuito principal leva a quedas d’água como a da Farofa, em uma caminhada de 8 km (ida e volta) por terreno majoritariamente plano. O nível de dificuldade varia conforme o trajeto escolhido, com opções para todos os públicos.

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Trilha do Santuário (Serra da Piedade)

Para os mais preparados, a subida até o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, é um desafio recompensador. No topo, a mais de 1.700 metros de altitude, os visitantes encontram a basílica e uma das vistas mais bonitas de Minas Gerais, com um horizonte que parece não ter fim.