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ALERTA DE CHUVA

Venda Nova registra trovões e relâmpagos; alerta é emitido para chuva forte

Aviso prevê pancadas de chuva, raios e ventos de até 60 km/h na região até as 8h desta terça-feira (3/11)

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SM
Sofia Maia
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
02/11/2026 19:53

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Diante da previsão, a orientação é que os moradores evitem áreas sujeitas a alagamentos e não trafeguem por ruas próximas a córregos e ribeirões durante períodos de chuva intensa
Diante da previsão, a orientação é que os moradores evitem áreas sujeitas a alagamentos e não trafeguem por ruas próximas a córregos e ribeirões durante períodos de chuva intensa crédito: Leandro Couri/EM/D.A

Moradores de Venda Nova, na Região Norte de Belo Horizonte, já observam trovões e relâmpagos na noite desta segunda-feira (2/11). A Defesa Civil municipal emitiu um alerta para a possibilidade de chuva forte, acompanhada de descargas elétricas e rajadas de vento de até 60 km/h. O aviso abrange a capital e permanece válido até as 8h desta terça-feira (3/11).

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Diante da previsão, a orientação é que os moradores evitem áreas sujeitas a alagamentos e não trafeguem por ruas próximas a córregos e ribeirões durante períodos de chuva intensa. Também não se deve tentar atravessar vias inundadas nem permitir que crianças brinquem em enxurradas ou perto de cursos d'água.

A Defesa Civil recomenda ainda que a população não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores, devido ao risco de quedas provocado pelos ventos. Quem vive em áreas de encostas e morros deve redobrar a atenção para possíveis sinais de deslizamentos.

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Durante tempestades com raios, a orientação é não permanecer em áreas abertas nem utilizar equipamentos elétricos. Em caso de rompimento de cabos da rede elétrica, ninguém deve se aproximar dos fios. A ocorrência deve ser comunicada à Cemig, pelo telefone 116, ou à Defesa Civil, pelo 199.

Rachaduras nas paredes de imóveis, fendas, depressões ou surgimento de minas d'água no terreno também são sinais que devem ser comunicados imediatamente à Defesa Civil.

Como receber alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber avisos sobre chuvas fortes, tempestades, granizo, vendavais, alagamentos e riscos de deslizamento pelo canal público da Defesa Civil no WhatsApp, disponível em bit.ly/DefesaCivilBH.

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Outra opção é o serviço gratuito de SMS. Para se cadastrar, basta enviar o CEP da rua onde mora para o número 40199. Os alertas também são divulgados nos perfis oficiais da Defesa Civil no Instagram, Facebook e X, além do canal público no Telegram, identificado como defesacivilbh.

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