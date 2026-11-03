Temporal com granizo fez Defesa Civil disparar nove alertas em BH

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu nove alertas preventivos durante o temporal que atingiu a capital mineira na noite dessa segunda-feira (2/11). Os avisos foram enviados diretamente aos celulares da população devido às chuvas de forte intensidade e à ocorrência de granizo em diferentes regiões da cidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo o órgão municipal, as notificações foram disparadas por meio do sistema Defesa Civil Alerta, que utiliza a tecnologia Cell Broadcast para informar moradores sobre situações de risco.

O objetivo dos alertas foi orientar a população sobre a necessidade de adotar medidas de autoproteção e reduzir os riscos de acidentes e danos provocados pelo temporal.

Defesa Civil mantém monitoramento

A Defesa Civil informou que continua monitorando as condições meteorológicas de Belo Horizonte.

O órgão reforçou que os alertas têm caráter preventivo e são emitidos com foco na proteção da vida, na redução de riscos e na segurança da população.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O sistema Defesa Civil Alerta permite o envio de notificações diretamente aos celulares em áreas de risco, sem a necessidade de cadastro prévio.