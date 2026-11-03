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PREVISÃO DO TEMPO

Pancadas de chuva podem voltar nesta terça (3) em BH? Confira

Segundo o Inmet, capital mineira pode registrar pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante a tarde; máxima prevista é de 31°C

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
03/11/2026 05:52 - atualizado em 03/11/2026 07:19

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Diante da previsão, a orientação é que os moradores evitem áreas sujeitas a alagamentos e não trafeguem por ruas próximas a córregos e ribeirões durante períodos de chuva intensa
BH terá calor de até 31°C e previsão de chuva nesta terça (3) crédito: Leandro Couri/EM/D.A

As pancadas de chuva podem voltar a atingir Belo Horizonte nesta terça-feira (3/11). É o que aponta a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que indica possibilidade de chuva isolada pela manhã e pancadas acompanhadas de trovoadas durante a tarde.

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A temperatura mínima prevista para a capital mineira é de 19°C, enquanto a máxima pode chegar aos 31°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 40%.

Segundo o Inmet, a manhã será de muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada. Já durante a tarde, a previsão é de céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

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E como fica o tempo na quarta-feira (4)?

De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, a instabilidade deve continuar na quarta-feira (4/11).

A previsão é de céu parcialmente nublado, com temperaturas variando entre 19°C e 32°C. A umidade relativa mínima do ar deve permanecer em torno de 40%.

Também há possibilidade de chuva moderada a forte, acompanhada de raios e rajadas ocasionais de vento.

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Diante da previsão, a população deve ficar atenta às mudanças nas condições do tempo, especialmente durante os períodos de chuva intensa.

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