BH terá mais dois dias de pancadas de chuva, com risco de temporais

Belo Horizonte deve continuar com tempo instável nesta terça-feira (3/11) e quarta-feira (4/11), com previsão de pancadas de chuva que podem ganhar intensidade, acompanhadas de raios e rajadas de vento. As temperaturas permanecem elevadas, com máximas de 31°C e 32°C, respectivamente. Diante da possibilidade de temporais, a Defesa Civil municipal reforça as orientações para evitar acidentes durante as precipitações.



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Na terça-feira (3/11), o céu fica nublado a parcialmente nublado, com temperaturas variando entre 18°C e 31°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 45%. As pancadas podem ser fortes em alguns momentos, acompanhadas de descargas elétricas e ventos.



Na quarta-feira (4/11), a previsão é de céu parcialmente nublado, com temperaturas entre 19°C e 32°C. A umidade mínima estimada é de 40%. Também há possibilidade de chuva moderada a forte, com raios e rajadas de vento ocasionais.



Com a previsão de instabilidade, a Defesa Civil recomenda que motoristas e pedestres evitem ruas com histórico de alagamentos, além de áreas próximas a córregos e ribeirões durante os períodos de chuva intensa. A orientação é não atravessar vias inundadas nem permitir que crianças brinquem em enxurradas.



Também é importante não permanecer ou estacionar veículos debaixo de árvores, devido ao risco de quedas provocado pelos ventos. Moradores de regiões de encostas e morros devem ficar atentos a sinais de movimentação do solo, como rachaduras nas paredes, fendas, depressões ou surgimento de minas d'água nos terrenos. Caso percebam alguma dessas alterações, devem acionar a Defesa Civil.



Durante tempestades com raios, a recomendação é evitar áreas abertas e não utilizar equipamentos elétricos. Em caso de cabos de energia rompidos, a população não deve se aproximar dos fios e precisa comunicar imediatamente a Cemig, pelo telefone 116, ou a Defesa Civil, pelo 199.



Alertas



Os moradores da capital podem receber avisos sobre chuvas intensas, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos e riscos de deslizamentos pelo canal público da Defesa Civil no WhatsApp (https://bit.ly/DefesaCivilBH).



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Outra opção é o serviço gratuito de SMS. Para se cadastrar, basta enviar o CEP da rua onde mora para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será encaminhada em seguida. Os comunicados e as recomendações também são divulgados nos perfis da Defesa Civil nas redes sociais Instagram, Facebook e X, além do canal público no Telegram, identificado como defesacivilbh.

