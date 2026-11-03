Motociclista de 23 anos morre preso em bueiro durante chuva em BH

Um motociclista de 23 anos morreu depois de ficar preso em um bueiro durante uma forte chuva na noite dessa segunda-feira (2/11), no Bairro Camargos, na Região Oeste de Belo Horizonte. Pessoas que estavam no local tentaram ajudar a vítima, mas a força da enxurrada dificultou o resgate.

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Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 19h20, na Rua Joaquim Correia de Aquino, nas proximidades de uma obra.

As informações iniciais apontam que o motociclista teria ficado com uma das pernas presa no bueiro e não conseguiu sair. O incidente ocorreu durante a forte chuva que atingiu a região no início da noite.

Populares e outros motociclistas tentaram socorrer o jovem, mas o volume de água e a força da enxurrada colocavam em risco quem se aproximava.

Bombeiros tentaram reanimar a vítima

Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram o jovem parcialmente dentro do bueiro, com a parte superior do corpo, até a altura do tórax, para fora da abertura.

Os militares retiraram a vítima, que já estava sem sinais de vida.

As equipes realizaram manobras de ressuscitação cardiopulmonar na tentativa de reanimar o motociclista, mas ele não respondeu aos procedimentos. A morte foi constatada no local.

A Polícia Militar (PM) também compareceu à ocorrência. A perícia da Polícia Civil e o rabecão foram acionados.

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As circunstâncias exatas do acidente ainda serão apuradas.