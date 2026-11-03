Motociclista de 23 anos morre preso em bueiro durante chuva em BH
Vítima de 23 anos ficou presa em um bueiro no Bairro Camargos, na Região Oeste da capital; populares tentaram ajudar, mas a força da enxurrada dificultou o resgate
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Um motociclista de 23 anos morreu depois de ficar preso em um bueiro durante uma forte chuva na noite dessa segunda-feira (2/11), no Bairro Camargos, na Região Oeste de Belo Horizonte. Pessoas que estavam no local tentaram ajudar a vítima, mas a força da enxurrada dificultou o resgate.
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Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 19h20, na Rua Joaquim Correia de Aquino, nas proximidades de uma obra.
As informações iniciais apontam que o motociclista teria ficado com uma das pernas presa no bueiro e não conseguiu sair. O incidente ocorreu durante a forte chuva que atingiu a região no início da noite.
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Populares e outros motociclistas tentaram socorrer o jovem, mas o volume de água e a força da enxurrada colocavam em risco quem se aproximava.
Bombeiros tentaram reanimar a vítima
Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram o jovem parcialmente dentro do bueiro, com a parte superior do corpo, até a altura do tórax, para fora da abertura.
Os militares retiraram a vítima, que já estava sem sinais de vida.
As equipes realizaram manobras de ressuscitação cardiopulmonar na tentativa de reanimar o motociclista, mas ele não respondeu aos procedimentos. A morte foi constatada no local.
A Polícia Militar (PM) também compareceu à ocorrência. A perícia da Polícia Civil e o rabecão foram acionados.
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As circunstâncias exatas do acidente ainda serão apuradas.