BH registra 231 raios durante temporal de segunda-feira (2)

Cerca de 400 clientes continuam sem energia elétrica na manhã desta terça-feira (3/11), em Belo Horizonte, em decorrência do temporal que atingiu a capital mineira na noite dessa segunda-feira (2). Segundo a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), foram registradas 231 descargas atmosféricas durante a chuva.

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Apesar das interrupções pontuais, a companhia informou que não há ocorrências críticas no sistema elétrico da capital nesta manhã.

“A Cemig informa que não há registro de ocorrências críticas na manhã desta terça-feira (3) em Belo Horizonte. O sistema elétrico da capital opera sem interrupções que afetem grandes blocos de consumidores”, informou a empresa.

Ainda segundo a Cemig, as equipes seguem mobilizadas para restabelecer o fornecimento de energia aos clientes afetados.

A previsão é de que todos os atendimentos sejam concluídos ao longo desta terça-feira.

BH tem previsão de mais chuva

Belo Horizonte deve continuar com tempo instável nesta terça-feira (3) e quarta-feira (4), com possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento.

De acordo com a previsão meteorológica, as temperaturas devem permanecer elevadas, com máximas de 31°C nesta terça-feira e 32°C na quarta-feira.

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Há possibilidade de chuva moderada a forte, especialmente durante a tarde, o que exige atenção da população para possíveis alagamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia.