Vídeo: temporal com granizo e enxurradas destroem vias de Carangola
Chuva torrencial acompanhada de gelo atinge a Zona da Mata, arranca pavimentação e mobiliza equipes da Defesa Civil no Bairro Ouro Verde; município registra blecautes e acúmulo de lama
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Um forte temporal com rajadas de ventos e granizo trouxe enxurradas e devastação a Carangola, na Zona da Mata, na noite desse sábado (31]10). O temporal com granizo foi registrado por volta das 20h, e o local mais atingido foi o Bairro Ouro Verde.
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Rios de lama e detritos desceram pelas vias, praticamente interditando o bairro, ao longo de vias como a Avenida Capitão Antônio Carlos de Souza e o entorno da Praça Edward de Souza Pedrosa, em área próxima a encostas e à bacia do Rio Carangola.
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Apesar das inundações e dos carros atingidos, o evento meteorológico não deixou feridos graves ou vítimas fatais confirmadas, mas causou danos estruturais severos na malha viária, alagamento de imóveis e risco imediato de novos deslizamentos de encosta.
Como foi a chuva?
O temporal caiu de forma abrupta, com chuva torrencial acompanhada de forte granizo. O grande volume de água convergiu rapidamente para os pontos mais baixos do relevo, criando enxurradas de alta velocidade que arrancaram blocos de calçamento e camadas de pavimentação asfáltica.
A força da correnteza arrastou pedras, terra e entulho contra portões e muros residenciais, invadindo garagens e cômodos térreos de diversas casas.
A rede elétrica local também sofreu colapso pontual durante o pico do temporal. Moradores relataram curtos-circuitos provocados por galhos rompidos e pela ação da chuva de gelo sobre a fiação, o que gerou blecaute em diferentes circuitos do município.
O acúmulo de lama, paralelepípedos soltos e detritos interditou trechos das principais ruas de acesso ao Ouro Verde, inviabilizando a circulação segura de veículos de passeio.
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Equipes operacionais iniciaram o plano de contingência ainda na madrugada, priorizando vistorias em residências edificadas próximas a cortes de barrancos e o monitoramento das calhas pluviais.