MG: homem morre afogado em represa de fazenda na zona rural de Araçuaí
Vítima de 40 anos submergiu durante momento de lazer com parentes; Corpo de Bombeiros mobilizou equipe de mergulho para resgatar o corpo a cinco metros de profundidade
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Um homem de 40 anos desfrutava o sábado (31/10) com a família à beira do lago e decidiu se banhar, mas acabou se afogando e morrendo, em Araçuaí, no Vale do Rio Jequitinhonha.
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O acidente ocorreu por volta das 13h15, na represa de uma propriedade rural situada na comunidade de Lagoa dos Patos, na zona rural de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha.
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A região é marcada por propriedades agrícolas e pastagens conectadas por estradas de terra vicinais, sem estrutura de salva-vidas ou sinalização náutica próxima.
Não houve registro de autores ou indícios de crime, figurando o próprio banhista como única vítima da fatalidade.
Como foi o afogamento?
O episódio ocorreu durante um momento de lazer. A vítima estava reunida com familiares quando resolveu entrar na represa para nadar e, por razões ainda não esclarecidas, submergiu repentinamente e não conseguiu retornar à superfície, gerando desespero imediato entre os parentes que estavam na margem que acionaram o socorro especializado.
Militares do 3º Pelotão de Bombeiros Militar de Araçuaí deslocaram-se até o endereço rural para assumir a ocorrência.
Com a área isolada e as referências visuais repassadas pelas testemunhas, a guarnição traçou um perímetro de varredura subaquática, planejando a descida em razão da baixa visibilidade e da profundidade do reservatório.
A dinâmica da operação exigiu o emprego de técnicas de mergulho autônomo com cilindros de ar respirável e trajes apropriados.
Os socorristas realizaram incursões sistemáticas no leito da represa para vencer o fundo lodoso e alcançar o ponto exato indicado pelos familiares.
“Utilizando equipamentos específicos de mergulho a equipe localizou o corpo da vítima a cerca de cinco metros de profundidade e a pouco mais de 20 metros de distância da margem”, informou o CBMMG a respeito da complexidade das buscas submersas e do local exato onde o corpo foi resgatado.
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Após ser retirado das águas e transportado até a margem segura, o corpo da vítima passou pelos procedimentos formais de custódia e foi entregue aos cuidados do serviço funerário local, encarregado dos trâmites periciais e funerários.
Prevenção contra afogamentos
- Conhecimento prévio do terreno: nunca mergulhe de cabeça ou entre em represas sem averiguar profundidade e desníveis
- Uso de colete salva-vidas: utilize o equipamento homologado em qualquer embarcação ou atividade recreativa profunda
- Distância segura da margem: mantenha a água na altura do umbigo para evitar correntes ou buracos repentinos
- Presença de monitoramento: prefira locais autorizados e com a presença constante de guarda-vidas habilitados
- Restrição a bebidas alcoólicas: evite ingerir álcool antes de nadar para não comprometer reflexos e capacidade motora
- Supervisão atenta: acompanhe crianças e pessoas sem habilidade de natação sem desviar o olhar
Afogamento na zona rural de Araçuaí
- Momento de lazer: vítima entrou na represa particular durante confraternização com familiares
- Submersão repentina: banhista afundou e não conseguiu retornar à superfície da represa
- Chamado de emergência: familiares solicitaram socorro imediato aos bombeiros de Araçuaí
- Delimitação de área: militares colheram referências visuais com testemunhas na margem
- Mergulho autônomo: equipe utilizou cilindros de ar respirável para buscas no fundo lodoso
- Localização e resgate: corpo foi encontrado a cinco metros de profundidade e 20 metros da margem
- Encaminhamento legal: corpo foi entregue aos cuidados da funerária responsável para exames periciais