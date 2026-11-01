MG: homem morre afogado em represa de fazenda na zona rural de Araçuaí

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um homem de 40 anos desfrutava o sábado (31/10) com a família à beira do lago e decidiu se banhar, mas acabou se afogando e morrendo, em Araçuaí, no Vale do Rio Jequitinhonha.

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O acidente ocorreu por volta das 13h15, na represa de uma propriedade rural situada na comunidade de Lagoa dos Patos, na zona rural de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha.

A região é marcada por propriedades agrícolas e pastagens conectadas por estradas de terra vicinais, sem estrutura de salva-vidas ou sinalização náutica próxima.

Não houve registro de autores ou indícios de crime, figurando o próprio banhista como única vítima da fatalidade.

Como foi o afogamento?

O episódio ocorreu durante um momento de lazer. A vítima estava reunida com familiares quando resolveu entrar na represa para nadar e, por razões ainda não esclarecidas, submergiu repentinamente e não conseguiu retornar à superfície, gerando desespero imediato entre os parentes que estavam na margem que acionaram o socorro especializado.

Militares do 3º Pelotão de Bombeiros Militar de Araçuaí deslocaram-se até o endereço rural para assumir a ocorrência.

Com a área isolada e as referências visuais repassadas pelas testemunhas, a guarnição traçou um perímetro de varredura subaquática, planejando a descida em razão da baixa visibilidade e da profundidade do reservatório.

A dinâmica da operação exigiu o emprego de técnicas de mergulho autônomo com cilindros de ar respirável e trajes apropriados.

Os socorristas realizaram incursões sistemáticas no leito da represa para vencer o fundo lodoso e alcançar o ponto exato indicado pelos familiares.

“Utilizando equipamentos específicos de mergulho a equipe localizou o corpo da vítima a cerca de cinco metros de profundidade e a pouco mais de 20 metros de distância da margem”, informou o CBMMG a respeito da complexidade das buscas submersas e do local exato onde o corpo foi resgatado.

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Após ser retirado das águas e transportado até a margem segura, o corpo da vítima passou pelos procedimentos formais de custódia e foi entregue aos cuidados do serviço funerário local, encarregado dos trâmites periciais e funerários.



Prevenção contra afogamentos

Conhecimento prévio do terreno: nunca mergulhe de cabeça ou entre em represas sem averiguar profundidade e desníveis

nunca mergulhe de cabeça ou entre em represas sem averiguar profundidade e desníveis Uso de colete salva-vidas: utilize o equipamento homologado em qualquer embarcação ou atividade recreativa profunda

utilize o equipamento homologado em qualquer embarcação ou atividade recreativa profunda Distância segura da margem: mantenha a água na altura do umbigo para evitar correntes ou buracos repentinos

mantenha a água na altura do umbigo para evitar correntes ou buracos repentinos Presença de monitoramento: prefira locais autorizados e com a presença constante de guarda-vidas habilitados

prefira locais autorizados e com a presença constante de guarda-vidas habilitados Restrição a bebidas alcoólicas: evite ingerir álcool antes de nadar para não comprometer reflexos e capacidade motora

evite ingerir álcool antes de nadar para não comprometer reflexos e capacidade motora Supervisão atenta: acompanhe crianças e pessoas sem habilidade de natação sem desviar o olhar

Afogamento na zona rural de Araçuaí