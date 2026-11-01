Napoleão é salvo do abismo em Minas Gerais

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um cão chamado Napoleão deslizou por uma encosta de 12 metros de profunidade e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na manhã deste sábado (31]10) em Alfenas, no Sul de Minas Gerais.

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As equipes de socorro do CBMMG foram mobilizadas por volta das 8h15 na Rua Américo Totti, no Bairro Jardim Panorama.

A região caracteriza-se por um relevo com desníveis acentuados, loteamentos residenciais em expansão, vegetação nativa e cursos de água.

O acidente

O animal escorregou pela encosta, e despencou em um abismo de aproximadamente 12 metros de profundidade.

No fundo do precipício corre um córrego cercado por mata e lamaçais, fator que isolou o animal e impediu qualquer tentativa de subida por meios próprios.

O desmoronamento parcial de terra ao longo da descida aumentou a instabilidade do terreno e acentuou a gravidade da situação.

Diante da complexidade do acesso, militares do 3º Pelotão de Bombeiros de Alfenas montaram uma estrutura de ancoragem no topo da encosta para permitir uma aproximação controlada.

Como foi o resgate?

Os socorristas utilizaram técnicas verticais de rapel com cabos e mosquetões para alcançar a calha do curso hídrico com segurança.

Ao atingir a base do despenhadeiro, a equipe localizou o cão assustado, porém estável.

“Para salvá-lo com segurança, os militares empregaram técnicas de salvamento em altura (rapel), desceram até o local, acolheram o Napoleão e realizaram a subida com todo o cuidado necessário”, informou o CBMG.

Após a imobilização adequada no equipamento de içamento, o animal foi transportado de volta à superfície sem intercorrências e entregue ao seu tutor.

O cão não apresentou ferimentos graves aparentes e não precisou de internação de emergência em clínica veterinária.

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A corporação reforçou o alerta para as pessoas nunca tentem efetuar resgates por conta própria em áreas íngremes ou profundas, e para que, em caso de acidentes, acionem de imediato o serviço de emergência pelo telefone 193.