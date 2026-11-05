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ACIDENTE

Caminhões batem e derrubam poste em acidente no Anel Rodoviário de BH

O motorista de um dos veículos não conseguiu sair. Cemig foi acionada pelo rompimento de fios de média tensão

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
05/11/2026 13:01

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O motorista do caminhão que atingiu o poste ficou preso dentro do veículo
O motorista do caminhão que atingiu o poste ficou preso dentro do veículo crédito: CBMMG/Divulgação

Um acidente envolvendo dois caminhões, nesta quinta-feira (5/11), provocou ainda a queda de um poste na marginal do Anel Rodoviário, sentido Vitória, próximo ao Shopping Del Rey, Região da Pampulha, em Belo Horizonte. 

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De acordo com o tenente Santini, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, um dos veículos foi entrar na via, não viu o outro e a colisão aconteceu. Em seguida, o veículo que estava à frente atingiu um poste. 

Ainda segundo o tenente, o motorista do caminhão que acertou o poste, de 53 anos, ficou preso dentro do veículo. Ele já foi retirado e aparenta não ter lesões. 

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A Cemig foi acionada por uma fiação de média tensão ter se rompido com o impacto da batida. O outro caminhão tinha dois ocupantes, nenhum deles se feriu. Segundo o tenente, já estavam fora do veículo quando as equipes chegaram.

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