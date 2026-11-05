Caminhões batem e derrubam poste em acidente no Anel Rodoviário de BH

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um acidente envolvendo dois caminhões, nesta quinta-feira (5/11), provocou ainda a queda de um poste na marginal do Anel Rodoviário, sentido Vitória, próximo ao Shopping Del Rey, Região da Pampulha, em Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com o tenente Santini, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, um dos veículos foi entrar na via, não viu o outro e a colisão aconteceu. Em seguida, o veículo que estava à frente atingiu um poste.

Ainda segundo o tenente, o motorista do caminhão que acertou o poste, de 53 anos, ficou preso dentro do veículo. Ele já foi retirado e aparenta não ter lesões.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Cemig foi acionada por uma fiação de média tensão ter se rompido com o impacto da batida. O outro caminhão tinha dois ocupantes, nenhum deles se feriu. Segundo o tenente, já estavam fora do veículo quando as equipes chegaram.