Caminhão de gás pega fogo no Anel Rodoviário
Incêndio atingiu veículo na manhã desta quarta-feira (04/11) gerando trânsito no local; ninguém ficou ferido
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Um caminhão que transportava gás pegou fogo na manhã desta quarta -feira (4/11) no Anel Rodoviário, na altura do Bairro Olhos D’Água, sentido BR-040, em Belo Horizonte. As chamas foram controladas por um caminhão-pipa que estava no local.
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O Corpo de Bombeiros foi acionado e também esteve no local, mas não precisou atuar diretamente no combate ao incêndio. Segundo a corporação, a carga transportada pelo caminhão não foi atingida pelas chamas.
A via ficou interditada em um dos sentidos, ocasionando trânsito nessa manhã. Em torno de 8h da manhã a circulação já havia normalizado.
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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria