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INCÊNDIO

Caminhão de gás pega fogo no Anel Rodoviário

Incêndio atingiu veículo na manhã desta quarta-feira (04/11) gerando trânsito no local; ninguém ficou ferido

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CL
Camila Lyrio*
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Camila Lyrio*
Repórter
04/11/2026 10:29 - atualizado em 04/11/2026 10:31

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Caminhão pega fogo no anel rodoviário de Belo Horizonte nesta quarta-feira (04/11)
Caminhão pega fogo no anel rodoviário de Belo Horizonte nesta quarta-feira (04/11) crédito: CBMMG/Divulgação

Um caminhão que transportava gás pegou fogo na manhã desta quarta -feira (4/11) no Anel Rodoviário, na altura do Bairro Olhos D’Água, sentido BR-040, em Belo Horizonte. As chamas foram controladas por um caminhão-pipa que estava no local.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado e também esteve no local, mas não precisou atuar diretamente no combate ao incêndio. Segundo a corporação, a carga transportada pelo caminhão não foi atingida pelas chamas.

A via ficou interditada em um dos sentidos, ocasionando trânsito nessa manhã. Em torno de 8h da manhã a circulação já havia normalizado.

Caminhão de gás pegou fogo na altura do anel rodoviário de Belo Horizonte
Caminhão de gás pegou fogo na altura do anel rodoviário de Belo Horizonte CBMMG/Divulgação

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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