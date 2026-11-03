Feriadão de Finados termina com 71 mortos em acidentes, dois deles em Minas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou, nesta segunda-feira (02/11), a Operação Finados 2026. A ação, que começou na última sexta-feira (30/10), a corporação registrou 109 sinistros de trânsito, que resultaram em duas mortes em 129 vítimas com ferimentos nas rodovias federais que atravessam Minas Gerais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A PRF registrou 2.138 autuações por excesso de velocidade, 455 por ultrapassagens irregulares e 376 pela falta da utilização do cinto de segurança ou de dispositivo de retenção para crianças. O uso de celular ao volante, que foi um dos focos da Operação Finados 2026, respondeu por 24 flagrantes. Outros três condutores foram autuados por embriaguez.

Nos quatro dias do feriado prolongado, durante os quais a PRF reforçou a fiscalização nas rodovias federais, 8.778 veículos foram fiscalizados e 9.594 pessoas foram abordadas pelos agentes da corporação em Minas Gerais.

Brasil

Em todo o país, a PRF registrou 881 sinistros de trânsito, com 71 mortes, e 894 feridos, durante os quatro dias da operação. Um dos acidentes mais graves ocorreu nesta segunda-feira (2/11), na BR-277, em Palmeira (PR), onde uma colisão entre dois carros deixou quatro pessoas mortas.

O balanço da corporação inclui ainda 408 infrações por uso do celular na direção de veículo, 17.063 flagrantes de veículos acima do limite de velocidade, 2.466 autuação por não uso do cinto de segurança e outras 3.947 por ultrapassagens irregulares.

Em âmbito nacional, 58.229 veículos e 72.899 pessoas foram fiscalizados pela PRF. Os agentes realizaram 47.928 testes de alcoolemia e flagraram 920 condutores sob efeito de álcool ou recusa ao teste do etilômetro: desse total, 59 foram detidos.

Alta nas mortes



A operação da PRF não permite comparação com os anos anteriores, quando não houve feriado prolongado: em 2025, o Dia de Finados (02/11) caiu em um domingo, e em 2024, em um sábado. Porém, em relação a 2023, houve aumento tanto no número de mortos quanto no de feridos. E olha que, naquele ano, a ação durou cinco dias, já que o feriado ocorreu em uma quinta-feira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com o balanço divulgado em 2023 pela PRF, 56 pessoas morreram nas rodovias federais entre os dias 1º e 5 de novembro. Outras 931 ficaram feridas, em um total de 861 acidentes. (Com informações da Agência Brasil)