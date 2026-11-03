Carreta capota e acerta garagem de prédio em avenida na Região da Pampulha

Uma carreta capotou, acertou uma caminhonete e o muro de um prédio na Avenida Nova Serrana, localizada na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, no final da tarde desta terça-feira (3/11).

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As informações sobre o que poderia ter causado o acidente ainda não foram divulgadas. Nas redes sociais, é possível ver a carreta tombada ao lado da caminhonete e com o muro do prédio destruído. Informações iniciais dão conta de que o caminhão teria descido de ré e acabou tombando uma Toyota Hilux e, em seguida, atingido uma estrutura na fachada do prédio. A edificação, no entanto, não foi afetada.

Não há informações sobre feridos. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) informou que não havia sido acionado até a publicação desta matéria.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para saber se a via foi interditada, mas o questionamento não foi respondido pelo município. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

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*Matéria em atualização