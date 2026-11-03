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ACIDENTE

Carreta capota e acerta garagem de prédio em avenida na Região da Pampulha

Além do muro, o veículo acabou acertando uma caminhonete no local. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o acidente

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RS
Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
03/11/2026 18:56

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A carreta tombou, acertou uma caminhonete e a garagem de um prédio na Região da Pampulha
A carreta tombou, acertou uma caminhonete e a garagem de um prédio na Região da Pampulha crédito: Redes sociais

Uma carreta capotou, acertou uma caminhonete e o muro de um prédio na Avenida Nova Serrana, localizada na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, no final da tarde desta terça-feira (3/11). 

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As informações sobre o que poderia ter causado o acidente ainda não foram divulgadas. Nas redes sociais, é possível ver a carreta tombada ao lado da caminhonete e com o muro do prédio destruído. Informações iniciais dão conta de que o caminhão teria descido de ré e acabou tombando uma Toyota Hilux e, em seguida, atingido uma estrutura na fachada do prédio. A edificação, no entanto, não foi afetada.

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Não há informações sobre feridos. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) informou que não havia sido acionado até a publicação desta matéria. 

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para saber se a via foi interditada, mas o questionamento não foi respondido pelo município. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

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*Matéria em atualização 

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