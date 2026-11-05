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GRANDE BH

Homem acende incenso contra pernilongos e encontra casa em chamas em Sabará

Morador saiu para caminhar após acender o incenso; ao perceber uma fumaça, descobriu que o fogo havia atingido sua residência

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
05/11/2026 13:32

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Incêndio em residência de acumulador em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte
Incêndio atinge residência em Sabará, na Grande BH; segundo testemunhas, dono do imóvel é acumulador crédito: CBMMG/Divulgação

Um homem encontrou a própria casa em chamas após acender um incenso para espantar pernilongos e sair para caminhar em uma rua próxima, no Bairro Vila Santo Antônio de Pádua, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O incêndio atingiu principalmente um quarto e a sala do segundo pavimento do imóvel, que tem três andares.

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A ocorrência foi registrada na tarde dessa quarta-feira (4/11), por volta das 17h. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o morador contou que havia acendido o incenso antes de sair. Durante a caminhada, percebeu uma fumaça e, ao se aproximar, identificou que o fogo vinha de sua residência.

Os militares iniciaram o combate às chamas e, posteriormente, realizaram a ventilação hidráulica e o trabalho de rescaldo, procedimento para eliminar possíveis focos remanescentes do incêndio.

Também foram feitas buscas primárias e secundárias no imóvel, mas nenhuma vítima foi encontrada.

Acúmulo de materiais

De acordo com os bombeiros, a residência apresentava grande quantidade de lixo, objetos e outros materiais acumulados, o que dificultou o trabalho das equipes. O imóvel fica em um lote onde há várias casas.

Após o combate ao incêndio, a residência foi isolada e a Defesa Civil Municipal foi acionada para avaliar os danos estruturais e possíveis riscos de colapso. O morador recebeu orientação para não permanecer no local até a conclusão da avaliação.

Vizinhos relataram que o homem acumula objetos e que o imóvel apresenta condições precárias de higiene. Ainda segundo os relatos, esse seria o segundo incêndio registrado na residência.

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*Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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