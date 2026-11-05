Incêndio em caminhão deixa BR-050 tomada por destroços

Um incêndio em um caminhão-baú mobilizou o Corpo de Bombeiros na tarde dessa quarta-feira (4/11) na BR-050, em Araguari, no Triângulo Mineiro. O veículo transportava produtos automotivos, como tapetes e desengripantes em aerossol. A carga atingida pelas chamas, tomou conta da rodovia.

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O incêndio aconteceu na altura do km 4, no sentido Brasília. Segundo os bombeiros, o motorista relatou que o caminhão começou a perder potência durante a viagem e, em seguida, apresentou falha nos freios.

O condutor também percebeu uma situação incomum: o rádio do veículo, que estava desligado, ligou sozinho.

Inicialmente, ele acreditou que o caminhão estivesse apresentando uma pane elétrica.

Ao conseguir parar o veículo, o motorista percebeu a presença de fumaça e tentou combater o princípio de incêndio com um extintor. No entanto, não conseguiu controlar o fogo, que se espalhou rapidamente e tomou grandes proporções.

Bombeiros utilizaram 12 mil litros de água

Uma equipe da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros de Araguari chegou ao local por volta das 14h15 e realizou o isolamento da área.

Os militares iniciaram o combate direto às chamas e utilizaram aproximadamente 12 mil litros de água para controlar o incêndio.

Em seguida, foi realizado o trabalho de rescaldo, com o auxílio de ferramentas como rastelos e enxadas. Os bombeiros precisaram revirar o material atingido pelo fogo para eliminar possíveis focos que pudessem provocar um novo incêndio.

A ocorrência foi encerrada por volta das 17h25, quando a equipe deixou o local.

Motorista não ficou ferido

De acordo com os bombeiros, o caminhão transportava produtos automotivos, incluindo tapetes e desengripantes em aerossol. A corporação informou que a carga não era classificada como produto perigoso.

O motorista era o único ocupante do veículo e não sofreu ferimentos. Ele estava consciente e orientado quando os militares chegaram.

A causa do incêndio ainda não foi determinada e deverá ser apurada pelos órgãos competentes.

O Corpo de Bombeiros orienta que, ao perceber perda de potência, falhas elétricas, fumaça ou cheiro de queimado, o motorista pare em local seguro, fora da pista, desligue o motor e se afaste do veículo.

Em caso de princípio de incêndio, a recomendação é acionar imediatamente o telefone 193.

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A corporação também reforça a importância da manutenção preventiva dos sistemas elétrico e de freios dos veículos.