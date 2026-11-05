Homem usa muleta para fingir deficiência e tentar roubar banco em MG

Três das seis pessoas detidas suspeitas de tentativa de assalto a uma agência bancária, em Senador Amaral, no Sul de Minas, tiveram a prisão em flagrante ratificada pela Polícia Civil (PCMG). Entre os investigados está um homem que usou muletas para fingir uma deficiência e facilitar a entrada no local. Tiveram a prisão ratificada dois homens, de 32 e 33 anos, e uma mulher, de 46.

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Conforme apurado pela corporação, o crime ocorreu no momento em que o banco abria. Dois suspeitos entraram no estabelecimento, sendo que um deles rendeu os funcionários, enquanto o outro utilizou muletas para conseguir entrar. As vítimas foram trancadas no banheiro da agência.

Uma terceira suspeita teria atuado do lado de fora do banco, monitorando a movimentação policial e alertando os demais envolvidos, por telefone, sobre a chegada da Polícia Militar.

Os dois homens foram interceptados pela PM ao saírem do estabelecimento. Com eles, foram encontradas duas armas de fogo municiadas, uma pistola calibre .380 e um revólver calibre .32. A mulher tentou fugir para uma área de mata e trocar de roupa, mas também foi localizada e presa.

Durante os procedimentos de polícia judiciária, foi constatado que um dos investigados possuía quatro mandados de prisão em aberto por roubo, enquanto o outro estava em período de saída temporária do sistema prisional.

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Outras três pessoas, familiares da mulher presa, também foram apresentadas à Polícia Civil, mas não tiveram as prisões confirmadas por ausência de elementos suficientes que demonstrassem participação no crime. As investigações prosseguem.