Assine
overlay
Início Gerais
PRISÃO EM FLAGRANTE

Homem usa muleta para fingir deficiência e tentar roubar banco em MG

Três pessoas foram presas em flagrante; outras três foram detidas no Sul de Minas

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
05/11/2026 15:23

compartilhe

×
Dupla é presa pela Polícia Civil (PCMG) por tentativa de homicídio contra casal após festa em Ubaporanga, no Vale do Rio Doce
Prisão em flagrante dos suspeitos foi ratificada pela Polícia Civil de Minas Gerais crédito: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press

Três das seis pessoas detidas suspeitas de tentativa de assalto a uma agência bancária, em Senador Amaral, no Sul de Minas, tiveram a prisão em flagrante ratificada pela Polícia Civil (PCMG). Entre os investigados está um homem que usou muletas para fingir uma deficiência e facilitar a entrada no local. Tiveram a prisão ratificada dois homens, de 32 e 33 anos, e uma mulher, de 46.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Conforme apurado pela corporação, o crime ocorreu no momento em que o banco abria. Dois suspeitos entraram no estabelecimento, sendo que um deles rendeu os funcionários, enquanto o outro utilizou muletas para conseguir entrar. As vítimas foram trancadas no banheiro da agência.

Uma terceira suspeita teria atuado do lado de fora do banco, monitorando a movimentação policial e alertando os demais envolvidos, por telefone, sobre a chegada da Polícia Militar.

Leia Mais

Os dois homens foram interceptados pela PM ao saírem do estabelecimento. Com eles, foram encontradas duas armas de fogo municiadas, uma pistola calibre .380 e um revólver calibre .32. A mulher tentou fugir para uma área de mata e trocar de roupa, mas também foi localizada e presa.

Durante os procedimentos de polícia judiciária, foi constatado que um dos investigados possuía quatro mandados de prisão em aberto por roubo, enquanto o outro estava em período de saída temporária do sistema prisional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Outras três pessoas, familiares da mulher presa, também foram apresentadas à Polícia Civil, mas não tiveram as prisões confirmadas por ausência de elementos suficientes que demonstrassem participação no crime. As investigações prosseguem.

Tópicos relacionados:

homem policia policia-militar roubo suspeito

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay