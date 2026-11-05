Juiz de Fora não terá iluminação de Natal em razão das chuvas de fevereiro

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

A Prefeitura de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, decidiu não fazer iluminação de Natal na cidade este ano. A decisão, segundo a prefeita Margarida Salomão (PT), é em respeito a tragédia provocada pelas chuvas que atingiram o município, em fevereiro deste ano, quando 66 pessoas morreram e vários bairros foram destruídos.

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Em uma publicação nas redes sociais, Margarida diz que a decisão de cancelar as luzes de Natal foi tomada em respeito aos anseios de quem vive na cidade.

“Foi um ano extremamente atípico para todos nós que sofremos com as perdas após as fortes chuvas de fevereiro. Estimo que à essa altura, no ano que vem, Juiz de Fora tenha avançado em seu processo de reconstrução e possa retomar sua tradição natalina de forma ainda mais alegre e bonita!”, escreveu.





Já no vídeo, ela diz que algumas pessoas podem ficar chateadas já que o evento impacta de uma forma positiva o comércio, o turismo e o lazer da cidade. Margarida cita também o valor gasto pela administração municipal para fazer a iluminação: R$ 2 milhões.

A prefeita destaca que para ela, pessoa física, é um valor considerável, mas do ponto de vista do orçamento municipal não seria um valor expressivo. “Por mês, a Prefeitura de Juiz de Fora gasta R$ 130 milhões com a saúde, 65 vezes as luzes de Natal. Não é pelo custo. O que nós fizemos foi ouvir o sentimento da cidade”, aponta.

Segundo ela, o sentimento dos moradores, neste momento, é de tristeza, pela tragédia provocada pelos temporais. “Vamos vencer esse ciclo e esperar que, ano que vem, a gente faça um Natal ainda mais bonito”, finalizou.

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