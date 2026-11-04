Defesa Civil de BH reforça importância de alertas regionais após críticas
População questiona a frequência dos avisos sobre chuvas fortes, mas órgão defende que alerta preventivo tem o objetivo de evitar danos na região metropolitana
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A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu diversos comunicados preventivos em sequência na noite de segunda-feira (2/11). As mensagens, direcionadas a diferentes regionais, alcançaram celulares em toda a capital, resultando em queixas de moradores.
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Tá bom defesa civil de BH, eu sei que é chuva forte, não precisa mandar 500 notificações. https://t.co/ARSBFBUSbC— Ad (@xistudor) November 2, 2026
Se eu receber mais um alerta da Defesa Civil de BH de uma regional que não é minha https://t.co/wgOJdv91do— blacknightp4 (@milenaga) November 2, 2026
A defesa civil tipo: CUIDADO ALERTA MÁXIMO DE ENXURRADAS NO BARREIRO— binha (@deboraelisa_) November 2, 2026
eu na zona norte https://t.co/ugNzp8q8i2
Em uma postagem humorística do perfil do Instagram @bhemeupais, usuários fizeram comentários ironizando a situação: “Recebi do Barreiro, depois outro do Barreiro, depois região Oeste, depois Pampulha, depois Noroeste e por último Venda Nova... enquanto isso granizo quase derrubando minhas janelas já que minha casa fica na região NORDESTE”. Outro disse: “Não parava! Que inferno! E chuva mesmo nem fez cosquinha por aqui kkk”.
Após a repercussão, o órgão reforçou a necessidade dos alertas regionalizados. Segundo a Defesa Civil, os avisos antecipam cenários de risco com base em monitoramento meteorológico ininterrupto mantido 24 horas por dia. Na cidade, temporais, granizo, rajadas de vento e chuvas intensas podem atingir determinadas áreas sem afetar outras regiões com a mesma força.
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O subsecretário de Proteção e Defesa Civil de Belo Horizonte, Elcione Menezes, destacou que o procedimento visa orientar quem reside ou circula pelas áreas sob ameaça: “Belo Horizonte possui características meteorológicas que exigem atenção permanente. Uma chuva intensa pode atingir determinada região enquanto outra apresenta condições de tempo estáveis. Por isso, a Defesa Civil realiza o monitoramento 24 horas por dia e emite alertas preventivos de forma regionalizada, buscando orientar não apenas os moradores das áreas sob risco, mas também as pessoas que circulam pela cidade. Nosso principal objetivo é antecipar informações, permitir que a população adote medidas de autoproteção e, acima de tudo, preservar vidas”.
Proteção para motoristas em trânsito
De acordo com a Defesa Civil, os informes também são pensados para auxiliar motoristas e passageiros que percorrem trajetos entre diferentes pontos da cidade. O condutor pode sair de um local com tempo firme e receber o aviso sobre tempestades na região de destino.
A comunicação prévia permite adiar a viagem até a melhora das condições meteorológicas ou escolher caminhos livres de vias sujeitas a inundações, enxurradas e outros perigos.
Para enviar as notificações, a operação utiliza o sistema federal Defesa Civil Alerta com a tecnologia Cell Broadcast. Esse recurso alcança aparelhos compatíveis sem necessidade de cadastro. A emissão não depende do registro anterior de desastres, ocorrendo com base em ameaças detectadas.
Diretrizes e recomendações de segurança
A iniciativa segue a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, instituída pela Lei Federal nº 12.608/2012. O plano também se alinha ao Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015–2030 e ao projeto Early Warnings for All (Alertas Antecipados para Todos), da Organização das Nações Unidas (ONU).
Diante de tempestades com raios e ventos fortes, a Defesa Civil orienta:
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evitar rotas com histórico de alagamento;
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não atravessar enxurradas;
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redobrar a atenção durante os deslocamentos.
O órgão monitora as condições do tempo 24 horas por dia e atende chamados para vistorias de risco pelo telefone 199.
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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria