Como funciona a tecnologia dos alertas de desastres que chegam no celular

Diante das fortes chuvas que atingiram Minas Gerais recentemente, muitos moradores receberam em seus celulares mensagens de alerta da Defesa Civil. Essa tecnologia, crucial para salvar vidas em situações de risco, funciona por meio de um sistema integrado que identifica áreas de perigo iminente e dispara avisos geolocalizados para a população.

O serviço é uma parceria entre as Defesas Civis nacional, estadual e municipal com as operadoras de telefonia. Quando uma ameaça é detectada, como a possibilidade de inundações, deslizamentos de terra ou tempestades severas, as autoridades definem um polígono exato no mapa correspondente à área que pode ser afetada.

Com essa área delimitada, o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) aciona as operadoras de telefonia. Elas, por sua vez, utilizam a tecnologia de cell broadcast, que envia a mensagem para todas as antenas que cobrem a região de risco. Assim, qualquer celular ativo conectado a essas antenas recebe o aviso.

Atualmente, existem dois sistemas complementares em operação no Brasil. O principal é o Defesa Civil Alerta, que utiliza a tecnologia cell broadcast. Ele envia alertas automáticos, sem necessidade de cadastro, para todos os celulares compatíveis (modelos com Android ou iOS lançados a partir de 2020) que estejam na área de risco e conectados a redes 4G ou 5G. O segundo sistema, que funciona como um reforço, é o envio de alertas via SMS para números cadastrados.

Como receber alertas adicionais por SMS?

Além do sistema automático de geolocalização, os cidadãos podem se cadastrar gratuitamente para receber avisos preventivos via SMS. Este método é um complemento importante, pois permite ser informado com antecedência sobre perigos relacionados a um CEP específico, como o de sua casa, trabalho ou de familiares.

Para se cadastrar, basta seguir estes passos:

Abra o aplicativo de mensagens do seu celular.

Crie uma nova mensagem de texto (SMS).

Envie o número do CEP que deseja cadastrar para o número 40199 .

Você receberá uma mensagem de confirmação em seguida.

É possível cadastrar mais de um CEP no mesmo celular, basta repetir o processo para cada localidade desejada. Os alertas enviados contêm informações diretas sobre o tipo de risco, a área afetada e as recomendações das autoridades, como evacuar o local ou procurar abrigo seguro.

A mensagem do sistema Defesa Civil Alerta chega com um som diferenciado para chamar a atenção do usuário. Existem dois níveis de aviso: os alertas severos, com vibração e som especial, e os extremos, que emitem um som de sirene muito alto, mesmo que o aparelho esteja no modo silencioso. Esse recurso é fundamental para garantir que o aviso seja visto o mais rápido possível.

É importante destacar que os dois sistemas se complementam para ampliar o alcance e a eficácia dos alertas. Enquanto o sistema Defesa Civil Alerta (cell broadcast) atinge quem está fisicamente na área de risco, o SMS cadastrado por CEP garante que você seja avisado sobre um local de interesse, mesmo que não esteja lá. Por isso, é recomendado manter os alertas automáticos ativos em seu celular e também realizar o cadastro via SMS.

