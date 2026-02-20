Como funciona o alerta da Defesa Civil que chega por SMS no seu celular

Alertas de risco geológico emitidos pela Defesa Civil em cidades brasileiras, como Belo Horizonte, devido ao acúmulo de chuvas, colocam em destaque uma ferramenta essencial para a segurança da população: o sistema de avisos por SMS. Gratuito e acessível, o serviço envia mensagens de texto diretamente para o celular dos cidadãos em áreas sob risco de desastres naturais, como inundações e deslizamentos.

A tecnologia por trás do serviço é projetada para alcançar o maior número de pessoas no menor tempo possível. O sistema funciona por meio de um cadastro ativo feito pelo próprio usuário, que informa o CEP de interesse para receber os alertas daquela localidade. Além do tradicional SMS, a Defesa Civil também disponibiliza avisos por meio de canais como WhatsApp e Telegram.

Como se cadastrar para receber os alertas

O cadastro para receber os avisos preventivos da Defesa Civil por SMS é simples, rápido e não tem custo. O processo é feito inteiramente por mensagem de texto e permite que um mesmo número de telefone monitore diferentes localidades.

Para se inscrever, basta enviar um SMS com o número do CEP de interesse para o telefone 40199. Logo após o envio, o sistema retorna uma mensagem confirmando o cadastro. É possível registrar mais de um CEP no mesmo celular, bastando repetir o procedimento para cada novo endereço desejado.

Caso queira verificar os CEPs já cadastrados ou cancelar o serviço, os comandos também são fáceis:

Consultar: envie a palavra “consultar” para 40199 para ver os CEPs cadastrados.

Cancelar: para deixar de receber os alertas de um endereço específico, envie “sair” seguido do número do CEP.

Que tipo de aviso a Defesa Civil envia?

Os alertas cobrem uma variedade de situações de risco, como chuvas intensas, alagamentos, enchentes, deslizamentos de terra, vendavais e granizo. As mensagens são curtas e objetivas, informando o tipo de risco e, em alguns casos, orientações básicas de segurança.

O objetivo do serviço é fornecer informação antecipada para que a população possa se preparar, evitar áreas de perigo e tomar as medidas de proteção necessárias. O envio das mensagens é coordenado pelos órgãos estaduais e municipais de Defesa Civil, em conjunto com o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad).

