Vídeo: chuvas causam interdições e alagamentos no interior de MG

O feriado de finados registrou fortes chuvas com quedas de árvores, muros, alagamentos e problemas na distribuição de energia, em alguns municípios do interior. Em Belo Horizonte, um motociclista morreu afogado.

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Na cidade de Pitangui, na Região Centro-Oeste, foram registradas enxurradas. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a queda do muro da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar. A reportagem entrou em contato com a Prefeitura para saber a extensão dos danos, mas não teve retorno. O espaço segue aberto.

Na cidade de Fronteira, na região do Triângulo Mineiro, as tempestades derrubaram árvores e postes, destelharam casas e destruíram estruturas comerciais.

De acordo com a Defesa Civil da cidade, a força das chuvas afetaram as redes de internet e o fornecimento de luz dos habitantes. Até o final da tarde desta terça (3/11) o serviço não havia sido regularizado para toda a população e ainda não foi divulgado um balanço oficial de quedas de árvores e postes.

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), informou que aproximadamente 680 consumidores estão sem luz em Fronteira. Equipes da empresa estão atendendo a ocorrência e a previsão é de que a normalização do fornecimento de energia seja concluída ainda hoje.

Em Pará de Minas, na Região Central, foram registradas chuvas que variaram de 10 a 12 mm/h. Os dados são da Defesa Civil da cidade. De acordo com o órgão, as precipitações foram absorvidas pelo sistema de drenagem, mas mesmo assim, alguns pontos registraram alagamentos. Foram contabilizados quatro chamadas relacionadas à invasão de água a imóveis, mas não houve interdição e nem registros de feridos.

Na cidade de São Gotardo, na Região Central de Minas, as chuvas causaram alagamentos e quedas de árvores. De acordo com a Defesa Civil do município, a chuva chegou a 80 mm, em um prazo médio de 45 minutos. O atendimento ao público na sede administrativa da prefeitura foi suspenso nesta terça-feira (3/11), em função dos danos causados pelas precipitações.

O município informou à reportagem que 70 residências registraram problemas causados pela enxurrada e que ao menos 1.500 pessoas foram atingidas ou afetadas. Parte do muro do cemitério da cidade cedeu e atingiu dois veículos; o gabião de sustentação da calha do Córrego Confusão, na Avenida 30 de setembro, desabou e a enxurrada atingiu a sede da Secretaria Municipal de Esportes.

Foram registradas também três quedas de árvores e o isolamento de um imóvel. A família foi acolhida temporariamente na casa de parentes e receberá auxílio-aluguel da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de São Gotardo.

Em Araxá, no Alto do Paranaíba, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado no final da tarde dessa segunda (2/11) para atender uma ocorrência de destelhamento em uma residência no Bairro Tiradentes.

A corporação identificou danos na cobertura da sala e em um dos quartos da residência com mobílias e outros pertences da casa afetados com a entrada de água no imóvel.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima