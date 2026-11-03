Tempestade com granizo: BH e outras 597 cidades de Minas estão sob alerta
Previsão indica chuva de até 50 mm por dia e rajadas de vento de até 60 km/h em 13 regiões mineiras
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A chuva continua em parte de Minas Gerais e 598 municípios estão sob alerta de tempestade com possibilidade de granizo até as 23h59 desta terça-feira (3/11).
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O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuva intensa de até 50 milímetros por dia e ventos de até 60 km/h.
Apesar das condições previstas, o instituto classifica como baixo o risco de ocorrências como interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos a plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
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O alerta é válido para municípios de 13 regiões do estado, que são elas: Metropolitana de Belo Horizonte, Triângulo, Alto Paranaíba, Central, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Vale do Jequitinhonha, Noroeste e Norte.
Como se proteger
Durante as rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda de galhos e de descargas elétricas. Também é recomendado evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão de energia e placas de propaganda.
Outra medida preventiva é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades.
Em caso de emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil, pelo 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.
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Cidades sob alerta:
- Abadia dos Dourados
- Abaeté
- Abre Campo
- Acaiaca
- Açucena
- Água Boa
- Água Comprida
- Aguanil
- Aimorés
- Além Paraíba
- Alfenas
- Alfredo Vasconcelos
- Alpercata
- Alpinópolis
- Alterosa
- Alto Caparaó
- Alto Jequitibá
- Alto Rio Doce
- Alvarenga
- Alvinópolis
- Alvorada de Minas
- Amparo do Serra
- Antônio Carlos
- Antônio Dias
- Antônio Prado de Minas
- Araçaí
- Aracitaba
- Araguari
- Araponga
- Araporã
- Arapuá
- Araújos
- Araxá
- Arcos
- Areado
- Argirita
- Aricanduva
- Arinos
- Astolfo Dutra
- Augusto de Lima
- Baldim
- Bambuí
- Barão de Cocais
- Barão de Monte Alto
- Barbacena
- Barra Longa
- Barroso
- Bela Vista de Minas
- Belo Horizonte
- Belo Oriente
- Belo Vale
- Betim
- Bicas
- Biquinhas
- Boa Esperança
- Bocaiúva
- Bom Despacho
- Bom Jesus da Penha
- Bom Jesus do Amparo
- Bom Jesus do Galho
- Bom Sucesso
- Bonfim
- Bonfinópolis de Minas
- Brasilândia de Minas
- Brasília de Minas
- Brás Pires
- Braúnas
- Brumadinho
- Buenópolis
- Bugre
- Buritis
- Buritizeiro
- Cabeceira Grande
- Cachoeira da Prata
- Cachoeira Dourada
- Caetanópolis
- Caeté
- Caiana
- Cajuri
- Camacho
- Campina Verde
- Campo Azul
- Campo Belo
- Campo do Meio
- Campo Florido
- Campos Altos
- Campos Gerais
- Canaã
- Canápolis
- Cana Verde
- Candeias
- Cantagalo
- Caparaó
- Capela Nova
- Capelinha
- Capetinga
- Capim Branco
- Capinópolis
- Capitão Andrade
- Capitólio
- Caputira
- Caranaíba
- Carandaí
- Carangola
- Caratinga
- Carbonita
- Carmésia
- Carmo da Cachoeira
- Carmo da Mata
- Carmo do Cajuru
- Carmo do Paranaíba
- Carmo do Rio Claro
- Carmópolis de Minas
- Carneirinho
- Carrancas
- Casa Grande
- Cascalho Rico
- Cássia
- Cataguases
- Catas Altas
- Catas Altas da Noruega
- Cedro do Abaeté
- Centralina
- Chácara
- Chalé
- Chapada Gaúcha
- Cipotânea
- Claraval
- Claro dos Poções
- Cláudio
- Coimbra
- Coluna
- Comendador Gomes
- Conceição da Aparecida
- Conceição da Barra de Minas
- Conceição das Alagoas
- Conceição de Ipanema
- Conceição do Mato Dentro
- Conceição do Pará
- Confins
- Congonhas
- Congonhas do Norte
- Conquista
- Conselheiro Lafaiete
- Conselheiro Pena
- Contagem
- Coqueiral
- Coração de Jesus
- Cordisburgo
- Corinto
- Coroaci
- Coromandel
- Coronel Fabriciano
- Coronel Pacheco
- Coronel Xavier Chaves
- Córrego Danta
- Córrego Fundo
- Córrego Novo
- Couto de Magalhães de Minas
- Cristais
- Cristiano Otoni
- Crucilândia
- Cruzeiro da Fortaleza
- Curvelo
- Datas
- Delfinópolis
- Delta
- Descoberto
- Desterro de Entre Rios
- Desterro do Melo
- Diamantina
- Diogo de Vasconcelos
- Dionísio
- Divinésia
- Divino
- Divino das Laranjeiras
- Divinolândia de Minas
- Divinópolis
- Dom Bosco
- Dom Cavati
- Dom Joaquim
- Dom Silvério
- Dona Eusébia
- Dores de Campos
- Dores de Guanhães
- Dores do Indaiá
- Dores do Turvo
- Doresópolis
- Douradoquara
- Durandé
- Engenheiro Caldas
- Engenheiro Navarro
- Entre Folhas
- Entre Rios de Minas
- Ervália
- Esmeraldas
- Espera Feliz
- Estrela Dalva
- Estrela do Indaiá
- Estrela do Sul
- Eugenópolis
- Faria Lemos
- Felício dos Santos
- Felixlândia
- Fernandes Tourinho
- Ferros
- Fervedouro
- Florestal
- Formiga
- Formoso
- Fortaleza de Minas
- Fortuna de Minas
- Francisco Dumont
- Francisco Sá
- Frei Inocêncio
- Frei Lagonegro
- Fronteira
- Frutal
- Funilândia
- Galiléia
- Glaucilândia
- Goiabeira
- Goianá
- Gonzaga
- Gouveia
- Governador Valadares
- Grupiara
- Guanhães
- Guapé
- Guaraciaba
- Guaraciama
- Guarani
- Guarará
- Guarda-Mor
- Guidoval
- Guimarânia
- Guiricema
- Gurinhatã
- Iapu
- Ibertioga
- Ibiá
- Ibiaí
- Ibiraci
- Ibirité
- Ibituruna
- Icaraí de Minas
- Igarapé
- Igaratinga
- Iguatama
- Ijaci
- Ilicínea
- Imbé de Minas
- Indianópolis
- Ingaí
- Inhapim
- Inhaúma
- Inimutaba
- Ipaba
- Ipanema
- Ipatinga
- Ipiaçu
- Iraí de Minas
- Itabira
- Itabirito
- Itacambira
- Itaguara
- Itamarandiba
- Itamarati de Minas
- Itambacuri
- Itambé do Mato Dentro
- Itanhomi
- Itapagipe
- Itapecerica
- Itatiaiuçu
- Itaú de Minas
- Itaúna
- Itaverava
- Itueta
- Ituiutaba
- Itumirim
- Iturama
- Itutinga
- Jaboticatubas
- Jacuí
- Jaguaraçu
- Japaraíba
- Jeceaba
- Jequeri
- Jequitaí
- Jequitibá
- Joanésia
- João Monlevade
- João Pinheiro
- Joaquim Felício
- José Raydan
- Juatuba
- Juiz de Fora
- Juramento
- Juruaia
- Lagamar
- Lagoa da Prata
- Lagoa dos Patos
- Lagoa Dourada
- Lagoa Formosa
- Lagoa Grande
- Lagoa Santa
- Lajinha
- Lamim
- Laranjal
- Lassance
- Lavras
- Leandro Ferreira
- Leopoldina
- Limeira do Oeste
- Luisburgo
- Luislândia
- Luz
- Madre de Deus de Minas
- Manhuaçu
- Manhumirim
- Maravilhas
- Mar de Espanha
- Mariana
- Marilac
- Mário Campos
- Maripá de Minas
- Marliéria
- Martinho Campos
- Martins Soares
- Materlândia
- Mateus Leme
- Mathias Lobato
- Matipó
- Matozinhos
- Matutina
- Medeiros
- Mercês
- Mesquita
- Mirabela
- Miradouro
- Miraí
- Moeda
- Moema
- Monjolos
- Monte Alegre de Minas
- Monte Belo
- Monte Carmelo
- Montes Claros
- Morada Nova de Minas
- Morro da Garça
- Morro do Pilar
- Muriaé
- Mutum
- Nacip Raydan
- Naque
- Natalândia
- Nazareno
- Nepomuceno
- Nova Era
- Nova Lima
- Nova Ponte
- Nova Resende
- Nova Serrana
- Nova União
- Olhos-d'Água
- Oliveira
- Oliveira Fortes
- Onça de Pitangui
- Oratórios
- Orizânia
- Ouro Branco
- Ouro Preto
- Paineiras
- Pains
- Paiva
- Palma
- Papagaios
- Paracatu
- Pará de Minas
- Paraopeba
- Passabém
- Passa Tempo
- Passos
- Patos de Minas
- Patrocínio
- Patrocínio do Muriaé
- Paula Cândido
- Paulistas
- Peçanha
- Pedra Bonita
- Pedra do Anta
- Pedra do Indaiá
- Pedra Dourada
- Pedrinópolis
- Pedro Leopoldo
- Pequi
- Perdigão
- Perdizes
- Perdões
- Periquito
- Piau
- Piedade de Caratinga
- Piedade de Ponte Nova
- Piedade do Rio Grande
- Piedade dos Gerais
- Pimenta
- Pingo d'Água
- Pintópolis
- Piracema
- Pirajuba
- Piranga
- Pirapetinga
- Pirapora
- Piraúba
- Pitangui
- Piumhi
- Planura
- Pocrane
- Pompéu
- Ponte Nova
- Ponto Chique
- Porto Firme
- Prados
- Prata
- Pratápolis
- Pratinha
- Presidente Bernardes
- Presidente Juscelino
- Presidente Kubitschek
- Presidente Olegário
- Prudente de Morais
- Quartel Geral
- Queluzito
- Raposos
- Raul Soares
- Recreio
- Reduto
- Resende Costa
- Resplendor
- Ressaquinha
- Riachinho
- Ribeirão das Neves
- Ribeirão Vermelho
- Rio Acima
- Rio Casca
- Rio Doce
- Rio Espera
- Rio Manso
- Rio Novo
- Rio Paranaíba
- Rio Piracicaba
- Rio Pomba
- Rio Vermelho
- Ritápolis
- Rochedo de Minas
- Rodeiro
- Romaria
- Rosário da Limeira
- Sabará
- Sabinópolis
- Sacramento
- Santa Bárbara
- Santa Bárbara do Leste
- Santa Bárbara do Tugúrio
- Santa Cruz de Minas
- Santa Cruz do Escalvado
- Santa Efigênia de Minas
- Santa Fé de Minas
- Santa Juliana
- Santa Luzia
- Santa Margarida
- Santa Maria de Itabira
- Santa Maria do Suaçuí
- Santana da Vargem
- Santana de Cataguases
- Santana de Pirapama
- Santana do Jacaré
- Santana do Manhuaçu
- Santana do Paraíso
- Santana do Riacho
- Santana dos Montes
- Santa Rita de Minas
- Santa Rita do Itueto
- Santa Rosa da Serra
- Santa Vitória
- Santo Antônio do Amparo
- Santo Antônio do Aventureiro
- Santo Antônio do Grama
- Santo Antônio do Itambé
- Santo Antônio do Monte
- Santo Antônio do Rio Abaixo
- Santo Hipólito
- Santos Dumont
- São Brás do Suaçuí
- São Domingos das Dores
- São Domingos do Prata
- São Francisco
- São Francisco de Paula
- São Francisco de Sales
- São Francisco do Glória
- São Geraldo
- São Geraldo da Piedade
- São Geraldo do Baixio
- São Gonçalo do Abaeté
- São Gonçalo do Pará
- São Gonçalo do Rio Abaixo
- São Gonçalo do Rio Preto
- São Gotardo
- São João Batista do Glória
- São João da Lagoa
- São João del Rei
- São João do Manhuaçu
- São João do Oriente
- São João do Pacuí
- São João Evangelista
- São João Nepomuceno
- São Joaquim de Bicas
- São José da Barra
- São José da Lapa
- São José da Safira
- São José da Varginha
- São José do Goiabal
- São José do Jacuri
- São José do Mantimento
- São Miguel do Anta
- São Pedro da União
- São Pedro dos Ferros
- São Pedro do Suaçuí
- São Romão
- São Roque de Minas
- São Sebastião da Vargem Alegre
- São Sebastião do Anta
- São Sebastião do Maranhão
- São Sebastião do Oeste
- São Sebastião do Paraíso
- São Sebastião do Rio Preto
- São Tiago
- São Tomás de Aquino
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*Estagiária sob supervisão