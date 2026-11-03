Tempestade com granizo: BH e outras 597 cidades de Minas estão sob alerta

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

A chuva continua em parte de Minas Gerais e 598 municípios estão sob alerta de tempestade com possibilidade de granizo até as 23h59 desta terça-feira (3/11).

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O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuva intensa de até 50 milímetros por dia e ventos de até 60 km/h.

Apesar das condições previstas, o instituto classifica como baixo o risco de ocorrências como interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos a plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

O alerta é válido para municípios de 13 regiões do estado, que são elas: Metropolitana de Belo Horizonte, Triângulo, Alto Paranaíba, Central, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Vale do Jequitinhonha, Noroeste e Norte.

Como se proteger

Durante as rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda de galhos e de descargas elétricas. Também é recomendado evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão de energia e placas de propaganda.

Outra medida preventiva é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades.

Em caso de emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil, pelo 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

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Cidades sob alerta:

Abadia dos Dourados

Abaeté

Abre Campo

Acaiaca

Açucena

Água Boa

Água Comprida

Aguanil

Aimorés

Além Paraíba

Alfenas

Alfredo Vasconcelos

Alpercata

Alpinópolis

Alterosa

Alto Caparaó

Alto Jequitibá

Alto Rio Doce

Alvarenga

Alvinópolis

Alvorada de Minas

Amparo do Serra

Antônio Carlos

Antônio Dias

Antônio Prado de Minas

Araçaí

Aracitaba

Araguari

Araponga

Araporã

Arapuá

Araújos

Araxá

Arcos

Areado

Argirita

Aricanduva

Arinos

Astolfo Dutra

Augusto de Lima

Baldim

Bambuí

Barão de Cocais

Barão de Monte Alto

Barbacena

Barra Longa

Barroso

Bela Vista de Minas

Belo Horizonte

Belo Oriente

Belo Vale

Betim

Bicas

Biquinhas

Boa Esperança

Bocaiúva

Bom Despacho

Bom Jesus da Penha

Bom Jesus do Amparo

Bom Jesus do Galho

Bom Sucesso

Bonfim

Bonfinópolis de Minas

Brasilândia de Minas

Brasília de Minas

Brás Pires

Braúnas

Brumadinho

Buenópolis

Bugre

Buritis

Buritizeiro

Cabeceira Grande

Cachoeira da Prata

Cachoeira Dourada

Caetanópolis

Caeté

Caiana

Cajuri

Camacho

Campina Verde

Campo Azul

Campo Belo

Campo do Meio

Campo Florido

Campos Altos

Campos Gerais

Canaã

Canápolis

Cana Verde

Candeias

Cantagalo

Caparaó

Capela Nova

Capelinha

Capetinga

Capim Branco

Capinópolis

Capitão Andrade

Capitólio

Caputira

Caranaíba

Carandaí

Carangola

Caratinga

Carbonita

Carmésia

Carmo da Cachoeira

Carmo da Mata

Carmo do Cajuru

Carmo do Paranaíba

Carmo do Rio Claro

Carmópolis de Minas

Carneirinho

Carrancas

Casa Grande

Cascalho Rico

Cássia

Cataguases

Catas Altas

Catas Altas da Noruega

Cedro do Abaeté

Centralina

Chácara

Chalé

Chapada Gaúcha

Cipotânea

Claraval

Claro dos Poções

Cláudio

Coimbra

Coluna

Comendador Gomes

Conceição da Aparecida

Conceição da Barra de Minas

Conceição das Alagoas

Conceição de Ipanema

Conceição do Mato Dentro

Conceição do Pará

Confins

Congonhas

Congonhas do Norte

Conquista

Conselheiro Lafaiete

Conselheiro Pena

Contagem

Coqueiral

Coração de Jesus

Cordisburgo

Corinto

Coroaci

Coromandel

Coronel Fabriciano

Coronel Pacheco

Coronel Xavier Chaves

Córrego Danta

Córrego Fundo

Córrego Novo

Couto de Magalhães de Minas

Cristais

Cristiano Otoni

Crucilândia

Cruzeiro da Fortaleza

Curvelo

Datas

Delfinópolis

Delta

Descoberto

Desterro de Entre Rios

Desterro do Melo

Diamantina

Diogo de Vasconcelos

Dionísio

Divinésia

Divino

Divino das Laranjeiras

Divinolândia de Minas

Divinópolis

Dom Bosco

Dom Cavati

Dom Joaquim

Dom Silvério

Dona Eusébia

Dores de Campos

Dores de Guanhães

Dores do Indaiá

Dores do Turvo

Doresópolis

Douradoquara

Durandé

Engenheiro Caldas

Engenheiro Navarro

Entre Folhas

Entre Rios de Minas

Ervália

Esmeraldas

Espera Feliz

Estrela Dalva

Estrela do Indaiá

Estrela do Sul

Eugenópolis

Faria Lemos

Felício dos Santos

Felixlândia

Fernandes Tourinho

Ferros

Fervedouro

Florestal

Formiga

Formoso

Fortaleza de Minas

Fortuna de Minas

Francisco Dumont

Francisco Sá

Frei Inocêncio

Frei Lagonegro

Fronteira

Frutal

Funilândia

Galiléia

Glaucilândia

Goiabeira

Goianá

Gonzaga

Gouveia

Governador Valadares

Grupiara

Guanhães

Guapé

Guaraciaba

Guaraciama

Guarani

Guarará

Guarda-Mor

Guidoval

Guimarânia

Guiricema

Gurinhatã

Iapu

Ibertioga

Ibiá

Ibiaí

Ibiraci



Ibirité

Ibituruna

Icaraí de Minas

Igarapé

Igaratinga

Iguatama

Ijaci

Ilicínea

Imbé de Minas

Indianópolis

Ingaí

Inhapim

Inhaúma

Inimutaba

Ipaba

Ipanema

Ipatinga

Ipiaçu

Iraí de Minas

Itabira

Itabirito

Itacambira

Itaguara

Itamarandiba

Itamarati de Minas

Itambacuri

Itambé do Mato Dentro

Itanhomi

Itapagipe

Itapecerica

Itatiaiuçu

Itaú de Minas

Itaúna

Itaverava

Itueta

Ituiutaba

Itumirim

Iturama

Itutinga

Jaboticatubas

Jacuí

Jaguaraçu

Japaraíba

Jeceaba

Jequeri

Jequitaí

Jequitibá

Joanésia

João Monlevade

João Pinheiro

Joaquim Felício

José Raydan

Juatuba

Juiz de Fora

Juramento

Juruaia

Lagamar

Lagoa da Prata

Lagoa dos Patos

Lagoa Dourada

Lagoa Formosa

Lagoa Grande

Lagoa Santa

Lajinha

Lamim

Laranjal

Lassance

Lavras

Leandro Ferreira

Leopoldina

Limeira do Oeste

Luisburgo

Luislândia

Luz

Madre de Deus de Minas

Manhuaçu

Manhumirim

Maravilhas

Mar de Espanha

Mariana

Marilac

Mário Campos

Maripá de Minas

Marliéria

Martinho Campos

Martins Soares

Materlândia

Mateus Leme

Mathias Lobato

Matipó

Matozinhos

Matutina

Medeiros

Mercês

Mesquita

Mirabela

Miradouro

Miraí

Moeda

Moema

Monjolos

Monte Alegre de Minas

Monte Belo

Monte Carmelo

Montes Claros

Morada Nova de Minas

Morro da Garça

Morro do Pilar

Muriaé

Mutum

Nacip Raydan

Naque

Natalândia

Nazareno

Nepomuceno

Nova Era

Nova Lima

Nova Ponte

Nova Resende

Nova Serrana

Nova União

Olhos-d'Água

Oliveira

Oliveira Fortes

Onça de Pitangui

Oratórios

Orizânia

Ouro Branco

Ouro Preto

Paineiras

Pains

Paiva

Palma

Papagaios

Paracatu

Pará de Minas

Paraopeba

Passabém

Passa Tempo

Passos

Patos de Minas

Patrocínio

Patrocínio do Muriaé

Paula Cândido

Paulistas

Peçanha

Pedra Bonita

Pedra do Anta

Pedra do Indaiá

Pedra Dourada

Pedrinópolis

Pedro Leopoldo

Pequi

Perdigão

Perdizes

Perdões

Periquito

Piau

Piedade de Caratinga

Piedade de Ponte Nova

Piedade do Rio Grande

Piedade dos Gerais

Pimenta

Pingo d'Água

Pintópolis

Piracema

Pirajuba

Piranga

Pirapetinga

Pirapora

Piraúba

Pitangui

Piumhi

Planura

Pocrane

Pompéu

Ponte Nova

Ponto Chique

Porto Firme

Prados

Prata

Pratápolis

Pratinha

Presidente Bernardes

Presidente Juscelino

Presidente Kubitschek

Presidente Olegário

Prudente de Morais

Quartel Geral

Queluzito

Raposos

Raul Soares

Recreio

Reduto

Resende Costa

Resplendor

Ressaquinha

Riachinho

Ribeirão das Neves

Ribeirão Vermelho

Rio Acima

Rio Casca

Rio Doce

Rio Espera

Rio Manso

Rio Novo

Rio Paranaíba

Rio Piracicaba

Rio Pomba

Rio Vermelho

Ritápolis

Rochedo de Minas

Rodeiro

Romaria

Rosário da Limeira

Sabará

Sabinópolis

Sacramento

Santa Bárbara

Santa Bárbara do Leste

Santa Bárbara do Tugúrio

Santa Cruz de Minas

Santa Cruz do Escalvado

Santa Efigênia de Minas

Santa Fé de Minas

Santa Juliana

Santa Luzia

Santa Margarida

Santa Maria de Itabira

Santa Maria do Suaçuí

Santana da Vargem

Santana de Cataguases

Santana de Pirapama

Santana do Jacaré

Santana do Manhuaçu

Santana do Paraíso

Santana do Riacho

Santana dos Montes

Santa Rita de Minas

Santa Rita do Itueto

Santa Rosa da Serra

Santa Vitória

Santo Antônio do Amparo

Santo Antônio do Aventureiro

Santo Antônio do Grama

Santo Antônio do Itambé

Santo Antônio do Monte

Santo Antônio do Rio Abaixo

Santo Hipólito

Santos Dumont

São Brás do Suaçuí

São Domingos das Dores

São Domingos do Prata

São Francisco

São Francisco de Paula

São Francisco de Sales

São Francisco do Glória

São Geraldo

São Geraldo da Piedade

São Geraldo do Baixio

São Gonçalo do Abaeté

São Gonçalo do Pará

São Gonçalo do Rio Abaixo

São Gonçalo do Rio Preto

São Gotardo

São João Batista do Glória

São João da Lagoa

São João del Rei

São João do Manhuaçu

São João do Oriente

São João do Pacuí

São João Evangelista

São João Nepomuceno

São Joaquim de Bicas

São José da Barra

São José da Lapa

São José da Safira

São José da Varginha

São José do Goiabal

São José do Jacuri

São José do Mantimento

São Miguel do Anta

São Pedro da União

São Pedro dos Ferros

São Pedro do Suaçuí

São Romão

São Roque de Minas

São Sebastião da Vargem Alegre

São Sebastião do Anta

São Sebastião do Maranhão

São Sebastião do Oeste

São Sebastião do Paraíso

São Sebastião do Rio Preto

São Tiago

São Tomás de Aquino

Sardoá

Sarzedo

Sem-Peixe

Senador Cortes

Senador Firmino

Senador Modestino Gonçalves

Senhora de Oliveira

Senhora do Porto

Senhora dos Remédios

Sericita

Serra Azul de Minas

Serra da Saudade

Serra do Salitre

Serro

Sete Lagoas

Silveirânia

Simonésia

Sobrália

Tabuleiro

Taparuba

Tapira

Tapiraí

Taquaraçu de Minas

Tarumirim

Teixeiras

Timóteo

Tiradentes

Tiros

Tocantins

Tombos

Três Marias

Três Pontas

Tumiritinga

Tupaciguara

Turmalina

Ubá

Ubaí

Ubaporanga

Uberaba

Uberlândia

Unaí

União de Minas

Uruana de Minas

Urucânia

Urucuia

Vargem Alegre

Vargem Bonita

Varjão de Minas

Várzea da Palma

Vazante

Veredinha

Veríssimo

Vermelho Novo

Vespasiano

Viçosa

Vieiras

Virginópolis

Virgolândia

Visconde do Rio Branco

Volta Grande

*Estagiária sob supervisão