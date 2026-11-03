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TRISTEZA

'A água puxou a moto': homem relata morte de motociclista em BH

Davi Benedito presenciou o acidente no Bairro Camargos e tentou ajudar a vítima de 23 anos, que ficou presa em um bueiro durante o temporal de segunda-feira (2)

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Wellington Barbosa
Jair Amaral
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
Jair Amaral
Repórter
Repórter-fotográfico desde 2000, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.
03/11/2026 09:14

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Funcionário conta como tentou salvar motociclista morto na chuva em BH
Funcionário conta como tentou salvar motociclista morto na chuva em BH crédito: Jair Amaral/EM/D.A.Press

Um funcionário de uma empresa próxima ao local onde um motociclista de 23 anos morreu durante o temporal dessa segunda-feira (2/11), no Bairro Camargos, na Região Oeste de Belo Horizonte, contou como tentou salvar a vítima. O jovem ficou preso em um bueiro, mas a força da enxurrada impediu que as pessoas conseguissem retirá-lo.

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Davi Benedito presenciou o acidente e relatou os momentos de desespero vividos por quem tentou socorrer o motociclista.

“Estávamos passando na hora e tivemos a infelicidade de presenciar a cena. Ele veio e a água puxou a traseira da moto e agarrou no bueiro. Muitas pessoas vieram ajudar, mas era muita água”, contou.

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Segundo o relato, a enxurrada atingia aproximadamente um metro de altura e a força da água manteve o motociclista preso na abertura do bueiro, dificultando as tentativas de resgate.

Na manhã desta terça-feira (3/11), ainda era possível ver uma capa que seria do motociclista deixada na calçada próxima ao local do acidente.

Relembre o caso

Um motociclista de 23 anos morreu depois de ficar preso em um bueiro durante uma forte chuva na noite dessa segunda-feira (2), no Bairro Camargos, na Região Oeste da capital mineira.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 19h20, na Rua Joaquim Correia de Aquino, nas proximidades de uma obra.

As informações iniciais apontam que o jovem teria ficado com uma das pernas presa no bueiro e não conseguiu sair.

Pessoas que estavam nas proximidades, incluindo outros motociclistas, tentaram ajudá-lo. No entanto, o grande volume de água e a força da enxurrada dificultaram o socorro e colocaram em risco quem tentava se aproximar.

Quando os bombeiros chegaram, encontraram o motociclista parcialmente dentro do bueiro, com a parte superior do corpo, até a altura do tórax, para fora da abertura.

Os militares retiraram a vítima, que já estava sem sinais de vida, e realizaram manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Apesar dos esforços, o jovem não respondeu aos procedimentos, e a morte foi constatada no local.

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A Polícia Militar também compareceu à ocorrência, e a perícia da Polícia Civil foi acionada. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas.

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