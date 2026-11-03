Vídeo: árvore de grande porte cai sobre cinco casas em BH

Uma árvore de cerca de 10 metros de altura caiu sobre cinco residências do Quilombo dos Luízes, em Belo Horizonte, na noite de segunda-feira (2/11). Segundo o Corpo de Bombeiros, a árvore estava localizada na Rua Arthur Ferrari, no bairro Grajaú, Região Oeste da capital.

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A ocorrência atingiu casas da comunidade e deixou uma idosa de 81 anos ferida. A mulher estava deitada no quarto quando foi atingida pela árvore e por parte da parede do imóvel.

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A queda do jatobá aconteceu por volta das 19h de segunda-feira (2/11). O Corpo de Bombeiros chegou ao local 35 minutos após o chamado para averiguar a ocorrência e retornou na manhã desta terça-feira (3/11), ficando com a responsabilidade de remover a árvore.

Segundo a equipe, além das residências, a espécie caiu também sobre a rede de alta tensão e, por isso, a Cemig foi acionada para desligar o sistema na localidade. Alda, de 81 anos, que ficou ferida, foi encaminhada ao hospital na manhã de hoje com dores nas pernas. Foi atendida e já recebeu alta.

Árvore da espécia Jatobá cai sobre cinco casas no Quilombo dos Luízes Jair Amaral/EM

Como é possível observar nas fotos e nos vídeos, a árvore de grande porte já estava com as raízes secas e quase imperceptíveis.

Segundo a presidente da comunidade quilombola, Liliana Nunes Guimarães, no momento da ocorrência chovia forte, mas não ventava. Ela ressalta que, além dos danos ocasionados pela queda, três famílias já estavam fora de suas casas devido às rachaduras identificadas nos imóveis e ao risco representado pela árvore. A comunidade reúne 68 famílias e 128 moradores. Segundo Liliane, cerca de 30 pessoas vivem nas três casas que foram atingidas.

A moradora também alerta para outros possíveis riscos na região. Dois pés de abacate próximos às residências estariam provocando rachaduras em imóveis, preocupando a comunidade.

Árvore de grande porte cai e atinge cinco casa no bairro Grajaú Jair Amaral/EM/D.A. Press Árvore de grande porte cai e atinge cinco casa no bairro Grajaú Jair Amaral/EM/D.A. Press Liliana Nunes Guimarães diz que foi "tragédia anunciada". Jair Amaral/EM/D.A. Press Árvore de aproximadamente 10m cai e atinge 5 casas no bairro Grajaú Jair Amaral/EM Árvore de grande porte cai e atinge cinco casa no bairro Grajaú Jair Amaral/EM/D.A. Press Árvore de grande porte cai e atinge cinco casa no bairro Grajaú Jair Amaral/EM/D.A. Press Voltar Próximo

Chamados à Prefeitura de Belo Horizonte

A presidente da comunidade ressalta que os moradores já haviam alertado a Prefeitura de Belo Horizonte sobre o risco de queda da árvore. O primeiro chamado com relação à situação foi aberto em 2024. Desde então, foram realizadas diversas tentativas de solicitar a retirada da árvore junto à Regional Oeste e à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. “Era uma tragédia anunciada”, afirma Liliane.

De acordo com os relatos, a prefeitura chegou a enviar equipes ao local, mas apenas pequenas podas e cortes de poucos galhos foram realizados, sem a remoção da árvore. As tentativas de solucionar o problema se estenderam por aproximadamente dois anos e meio. Os moradores também chegaram a receber o então prefeito Fuad Noman para apresentar a situação.

A moradora diz que, além dos chamados, a comunidade já tinha escrito uma carta de repúdio, que foi enviada à prefeitura e ao prefeito Álvaro Damião (União Brasil), cobrando providências diante dos alertas feitos anteriormente.

A Prefeitura de Belo Horizonte foi procurada pela reportagem, mas não respondeu até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice