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Após 25 anos de dedicação, professor com câncer de próstata vence escola na Justiça

Tribunal reconhece dispensa discriminatória e garante indenização ao docente. Entenda os direitos de trabalhadores que enfrentam doenças graves

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Estado de Minas
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Repórter
03/11/2026 00:00 - atualizado em 03/11/2026 09:54

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Após 25 anos de dedicação, professor com câncer de próstata vence escola na Justiça
Tribunal do Trabalho condenou escola por dispensar professor com câncer após 25 anos de serviço na instituição de ensino crédito: Divulgação/Magnific

A Justiça do Trabalho condenou uma instituição de ensino de Além Paraíba, na Zona da Mata mineira, por dispensar um professor logo após o retorno das atividades de tratamento contra câncer de próstata. A Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG) confirmou a sentença que fixou indenização por danos morais em R$ 25 mil, além de determinar a quitação de diferenças nas verbas rescisórias.

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O docente atuava no colégio desde fevereiro de 2001. Diagnosticado com a doença em 2025, precisou se afastar das funções entre 26 de fevereiro e 31 de maio. O desligamento aconteceu pouco tempo após a volta ao trabalho, finalizando uma relação contratual mantida durante 25 anos.

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Argumentos apresentados no julgamento

A escola sustentou que o término do vínculo profissional decorreu de fatores pedagógicos. De acordo com a manifestação, o trabalhador manifestava falhas nas aulas e problemas de comportamento. A instituição alegou que respeitou a licença médica e assegurou que o regresso ocorreu de forma regular.

O processo começou na Vara do Trabalho de Cataguases, que reconheceu a dispensa discriminatória. A instituição recorreu perante a segunda instância estadual, apontando baixa produtividade funcional como justificativa para o ato.

A relatora, desembargadora Gisele de Cássia Vieira Dias Macedo, rejeitou a versão apresentada. O estabelecimento educacional não juntou advertências, suspensões ou processos disciplinares capazes de atestar qualquer desvio funcional, mesmo diante do vínculo de duas décadas e meia.

Conforme os autos, o próprio representante escolar confirmou elementos determinantes para a condenação:

  • a ciência da instituição quanto ao tratamento oncológico;

  • o retorno habitual do empregado sem incidentes;

  • a contratação de substituto logo após a demissão.

A magistrada destacou que cabe ao empregador o dever de demonstrar justificativa legítima e desvinculada do diagnóstico para a dispensa, elemento probatório ausente nos autos. O processo seguiu ao Tribunal Superior do Trabalho para exame de recurso de revista.

Conscientização e diagnóstico precoce

A discussão dialoga com o movimento Novembro Azul, período que mobiliza a sociedade em torno da saúde do homem. A iniciativa foca na prevenção e no rastreamento rápido de tumores na próstata, buscando quebrar barreiras que afastam a população masculina dos cuidados básicos.

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