Professor é afastado após ser acusado de mostrar pornografia a alunos em MG

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um professor da rede estadual de ensino foi afastado do cargo depois de ser acusado de mostrar conteúdo pornográfico para ao menos dois alunos, de 11 e 12 anos, dentro da sala de aula de uma escola em Cambuí, no Sul de Minas Gerais. O afastamento do servidor foi formalizado pelo governo do estado nesta terça-feira (19/5), conforme consta em publicação do "Diário Oficial" de Minas.

O caso aconteceu em 29 de abril, mas só chegou ao conhecimento das autoridades policiais na última quinta-feira (14/5). Conforme registrado no boletim de ocorrência, o conteúdo inapropriado trata-se de um mangá – nome dado às histórias em quadrinhos japonesas – levado para a sala de aula por um dos alunos, segundo informou a direção escolar. Agora, a Polícia Civil segue com as diligências de investigação.

Em um vídeo registrado por uma estudante, um dos alunos comenta: "Os cara peladão (sic)." O professor, então, com o mangá na mão, mostra a ele o desenho e fala: "Aqui, mano!". Em seguida, outro aluno pede para ver o material, e o professor mostra novamente as imagens e diz: "São dois gays."

O afastamento do profissional foi determinado de forma cautelar — ou seja, trata-se de uma medida preventiva e temporária a fim de proteger as investigações e a lisura do processo.

Em comunicado, a Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG) disse que "repudia com veemência qualquer ato inadequado de servidores da pasta e reforça que as escolas e os educadores são orientados quanto à postura adequada".

A Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Pouso Alegre, responsável pela coordenação da escola onde o professor teria exibido o material pornográfico, disse que enviou um relatório ao Núcleo de Correição Administrativa (Nucad) da SEE-MG. Não foi divulgado o que consta nesse documento.

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"O Núcleo de Acolhimento Educacional (NAE), formado por profissionais de psicologia e assistência social, também foi acionado para fazer o acompanhamento e as tratativas com os adolescentes envolvidos", finalizou a SEE-MG.