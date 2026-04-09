Assine
overlay
Início Gerais
DISCRIMINAÇÃO

Demissão após diagnóstico de câncer de mama gera condenação pesada em MG

Juíza de Contagem (MG) aponta violação da dignidade humana e aplica Súmula do TST; caso serve de alerta sobre limites do poder de demitir nas empresas

Publicidade
Carregando...
QU
Quéren Hapuque
QU
Quéren Hapuque
Repórter
09/04/2026 08:44 - atualizado em 09/04/2026 08:49

compartilhe

SIGA
×
mamas
De acordo com a magistrada que analisou o caso, a demissão configurou abuso de direito crédito: ArtPhoto_studio/FreePik

Uma auxiliar de cozinha diagnosticada com câncer de mama será indenizada em R$ 10 mil por danos morais. Ela foi demitida cinco dias depois de apresentar atestado médico à empresa. A decisão é da juíza Sílvia Maria Mata Machado Baccarini, da 3ª Vara  Justiça do Trabalho do Trabalho de Contagem (MG), na Grande BH.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o processo, em 2 de janeiro de 2025, a trabalhadora apresentou ao empregador um atestado médico com o registro de neoplasia maligna de mama, além de um relatório detalhando o diagnóstico de câncer de mama direita multifocal.

Na decisão, a magistrada entendeu que ficou comprovado que a empregada foi diagnosticada ainda durante o contrato de trabalho e que a empresa tinha conhecimento da doença. Isso porque, conforme ressaltou, houve a entrega formal do atestado e do relatório médico.

Leia Mais

 

Mesmo assim, a trabalhadora foi dispensada apenas cinco dias depois. Para a juíza, a proximidade entre o diagnóstico e a demissão reforça a caracterização de dispensa discriminatória.

A magistrada destacou que, conforme prevê a Súmula 443 do Tribunal Superior do Trabalho, cabe ao empregador comprovar que a dispensa não teve relação com a doença. No entanto, segundo a decisão, a empresa não apresentou elementos capazes de afastar a presunção de discriminação. “A dispensa discriminatória foi capaz de provocar danos aos direitos personalíssimos da empregada”, concluiu a julgadora.

A decisão também ressalta que o poder do empregador de encerrar um contrato de trabalho não é absoluto e deve respeitar princípios como a dignidade da pessoa humana e a valorização do trabalho. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A juíza lembrou que a Lei 9.029/1995 proíbe práticas discriminatórias nas relações de trabalho, incluindo dispensas motivadas por fatores de saúde. Segundo ela, a demissão configurou abuso de direito, conforme o artigo 187 do Código Civil.O processo está em fase de execução.

Tópicos relacionados:

cancer contagem demissao emprego justica minas-gerais saude trabalho

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay