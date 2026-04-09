Neoplasia cervical: entenda condição que tirou narrador Luis Roberto da Copa do Mundo

Os sintomas variam de acordo com o local e o estágio da neoplasia, mas podem incluir o aparecimento de nódulos no pescoço, dor persistente, dificuldade para engolir, rouquidão e perda de peso sem causa aparente. No entanto, em fases iniciais é comum que a condição seja assintomática, sendo descoberta apenas em exames de rotina. Foto: Reprodução do Youtube Canal @credihealth-india