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Neoplasia cervical: entenda condição que tirou narrador Luis Roberto da Copa do Mundo

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Redação Flipar
  • A Neoplasia cervical é uma condição caracterizada pelo crescimento desordenado de células na região do pescoço, que pode envolver estruturas como linfonodos, glândulas, tecidos musculares e órgãos próximos.
    A Neoplasia cervical é uma condição caracterizada pelo crescimento desordenado de células na região do pescoço, que pode envolver estruturas como linfonodos, glândulas, tecidos musculares e órgãos próximos. Foto: Reprodução do Facebook
  • Esse tipo de alteração pode ser benigno, quando não apresenta risco de disseminação, ou maligno, quando há potencial de invasão e formação de metástases. Por isso, o termo “neoplasia” é usado de forma ampla na medicina para descrever diferentes tipos de tumores, sem indicar necessariamente câncer.
    Esse tipo de alteração pode ser benigno, quando não apresenta risco de disseminação, ou maligno, quando há potencial de invasão e formação de metástases. Por isso, o termo “neoplasia” é usado de forma ampla na medicina para descrever diferentes tipos de tumores, sem indicar necessariamente câncer. Foto: Reprodução do Youtube Canal @credihealth-india
  • Entre as causas mais comuns estão fatores como predisposição genética, infecções virais, exposição a agentes carcinogênicos, como o tabaco e o álcool, e alterações celulares ao longo do tempo.
    Entre as causas mais comuns estão fatores como predisposição genética, infecções virais, exposição a agentes carcinogênicos, como o tabaco e o álcool, e alterações celulares ao longo do tempo. Foto: Imagem de Gerd Altmann por Pixabay
  • Em alguns casos, a neoplasia cervical pode estar associada a tumores de cabeça e pescoço, incluindo aqueles que afetam a garganta, a laringe ou a tireoide. A identificação da origem exata é essencial para determinar o tipo e a gravidade do quadro.
    Em alguns casos, a neoplasia cervical pode estar associada a tumores de cabeça e pescoço, incluindo aqueles que afetam a garganta, a laringe ou a tireoide. A identificação da origem exata é essencial para determinar o tipo e a gravidade do quadro. Foto: Imagem Freepik
  • Os sintomas variam de acordo com o local e o estágio da neoplasia, mas podem incluir o aparecimento de nódulos no pescoço, dor persistente, dificuldade para engolir, rouquidão e perda de peso sem causa aparente. No entanto, em fases iniciais é comum que a condição seja assintomática, sendo descoberta apenas em exames de rotina.
    Os sintomas variam de acordo com o local e o estágio da neoplasia, mas podem incluir o aparecimento de nódulos no pescoço, dor persistente, dificuldade para engolir, rouquidão e perda de peso sem causa aparente. No entanto, em fases iniciais é comum que a condição seja assintomática, sendo descoberta apenas em exames de rotina. Foto: Reprodução do Youtube Canal @credihealth-india
  • O diagnóstico envolve avaliação médica detalhada e exames de imagem, como ultrassonografia, tomografia ou ressonância magnética. Em muitos casos, é feita uma biópsia, que permite analisar o tecido e determinar se a lesão é benigna ou maligna. Essa etapa é fundamental para orientar o tratamento, que pode variar desde acompanhamento clínico até intervenções mais complexas.
    O diagnóstico envolve avaliação médica detalhada e exames de imagem, como ultrassonografia, tomografia ou ressonância magnética. Em muitos casos, é feita uma biópsia, que permite analisar o tecido e determinar se a lesão é benigna ou maligna. Essa etapa é fundamental para orientar o tratamento, que pode variar desde acompanhamento clínico até intervenções mais complexas. Foto: Imagem Freepik
  • O tratamento depende do tipo de neoplasia, da localização e do estágio da doença. Entre as abordagens possíveis estão cirurgia, radioterapia e quimioterapia, isoladas ou combinadas. Quando identificada precocemente, a neoplasia cervical tem maiores chances de controle e cura, reforçando a importância de exames regulares e da atenção a sinais persistentes no organismo.
    O tratamento depende do tipo de neoplasia, da localização e do estágio da doença. Entre as abordagens possíveis estão cirurgia, radioterapia e quimioterapia, isoladas ou combinadas. Quando identificada precocemente, a neoplasia cervical tem maiores chances de controle e cura, reforçando a importância de exames regulares e da atenção a sinais persistentes no organismo. Foto: Reprodução do Youtube Canal @credihealth-india
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