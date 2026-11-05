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TEMPERATURA EM BH

Inmet prevê chegada de frente fria para este final de semana em BH

A tendência é de que a temperatura despenque a partir deste sábado (5/11) na capital mineira

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Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
05/11/2026 20:15 - atualizado em 05/11/2026 20:15

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Barreiro recebe quase metade da chuva do mês em 3 horas, e Defesa Civil alerta para risco de deslizamentos
A tendência é de que a temperatura despenque e que chuvas sejam registradas em diferentes pontos da capital mineira neste final de semana crédito: Marcos Vieira /EM/DA. Press.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê a chegada de uma frente fria em Belo Horizonte (BH), neste final de semana. A tendência é de que a temperatura despenque e que as chuvas continuem a ser registradas na capital mineira nos próximos dias. 

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A mudança no clima começa a valer no final da tarde deste sábado (7/11). “Vamos ter chuvas contínuas, com variações em algumas horas, com pancadas mais intensas em determinados momentos”. contou o meteorologista do Inmet, Lizandro Gemiacki.

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No domingo (8/11), os sintomas da frente fria surgem com maior intensidade no decorrer do dia. “As temperaturas começam a ficar mais baixas, mas tendem a cair com mais intensidade na segunda. Iniciaremos a próxima semana com muita nebulosidade, com um pouco menos de chuva, mas com temperaturas bem mais amenas”, afirmou o especialista. 

O meteorologista aponta que novembro, dezembro e janeiro, estão dentro do período anual de chuvas. Entretanto, em decorrência do El Nino, as precipitações vieram precocemente e estão sendo registradas em maior intensidade.  

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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