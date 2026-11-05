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Chuva em BH: Acumulado já beira metade da média de novembro em 3 regionais

Índices pluviométricos subiram bastante depois do temporal desta quinta-feira (5/11); previsão para sexta-feira é de mais chuva

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Estado de Minas
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Repórter
05/11/2026 19:38

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Previsão do tempo: BH terá sol, calor de 30°C e alerta de chuva nesta terça-feira (20/10)
Regionais Noroeste, Nordeste e Oeste são as mais chuvosas de Belo Horizonte crédito: Marcos Vieira /EM/DA. Press.

Novembro ainda não completou sequer uma semana, mas o volume acumulado de chuvas já está proximo de metade da média histórica para todo o mês em três das 10 regionais de Belo Horizonte. Nas regiões Nordeste, Noroeste e Oeste, os índices pluviométricos já superam 40% do volume climatológico.

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A média histórica de chuva para o mês de novembro é de 236 mm. Os índices pluviométricos subiram bastante depois do temporal desta quinta-feira (5/11), que atingiu todo o município e chegou a causar alagamentos em algumas vias. Confira os volumes acumulados em todas as reginais, divulgados pela Defesa Civil de Belo Horizonte. 

  • Barreiro: 54,7 (23,2%)
  • Centro Sul: 60,6 (25,7%)
  • Hipercentro: 59,8 (25,3%)
  • Leste: 54,6 (23,1%)
  • Nordeste: 106,2 (45%)
  • Noroeste: 96,8 (41%)
  • Norte: 76,4 (32,4%)
  • Oeste: 100,4 (42,5%)
  • Pampulha: 80,8 (34,2%)
  • Venda Nova: 88,8 (37,6%) 

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 De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para esta sexta-feira (6/11) é de mais chuva para Belo Horizonte e para outros 692 municípios de Minas Gerais. O órgão emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, para a possibilidade de precipitações de até 50 mm por dia, acompanhadas de ventos de até60 km/h, com risco de queda de granizo.

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