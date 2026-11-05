Chuva em BH: Acumulado já beira metade da média de novembro em 3 regionais

Novembro ainda não completou sequer uma semana, mas o volume acumulado de chuvas já está proximo de metade da média histórica para todo o mês em três das 10 regionais de Belo Horizonte. Nas regiões Nordeste, Noroeste e Oeste, os índices pluviométricos já superam 40% do volume climatológico.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A média histórica de chuva para o mês de novembro é de 236 mm. Os índices pluviométricos subiram bastante depois do temporal desta quinta-feira (5/11), que atingiu todo o município e chegou a causar alagamentos em algumas vias. Confira os volumes acumulados em todas as reginais, divulgados pela Defesa Civil de Belo Horizonte.

Barreiro: 54,7 (23,2%)

Centro Sul: 60,6 (25,7%)

Hipercentro: 59,8 (25,3%)

Leste: 54,6 (23,1%)

Nordeste: 106,2 (45%)

Noroeste: 96,8 (41%)

Norte: 76,4 (32,4%)

Oeste: 100,4 (42,5%)

Pampulha: 80,8 (34,2%)

Venda Nova: 88,8 (37,6%)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para esta sexta-feira (6/11) é de mais chuva para Belo Horizonte e para outros 692 municípios de Minas Gerais. O órgão emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, para a possibilidade de precipitações de até 50 mm por dia, acompanhadas de ventos de até60 km/h, com risco de queda de granizo.