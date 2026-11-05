Defesa Civil emite alerta de transbordamento em avenida de BH

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta urgente na tarde desta quinta-feira (5/11) devido ao risco de transbordamento do Córrego Vilarinho. Segundo o órgão, motoristas, pedestres e moradores devem redobrar a atenção e evitar transitar pelas áreas afetadas.

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Vias afetadas e trechos para evitar

O órgão orienta a população a evitar trafegar pelas seguintes vias e cruzamentos sujeitos a alagamentos:

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Avenidas: Maria Vieira Barbosa, Elias Antônio Issa e Vilarinho.

Trecho específico da Av. Vilarinho: Entre os cruzamentos com as ruas das Melancias, dos Mamoeiros, dos Melões, das Macieiras, dos Marmelos, dos Cajueiros e Malibu.

Ruas e cruzamentos: República Tcheca; Padre Pedro Pinto (entre o cruzamento com a Avenida Elias Antônio Issa e a Rua das Missões; e no cruzamento com a Avenida Vilarinho); Maria Helena Felipe; Antuérpia; Alfredo S. Neves; Seis; e Hyldeu S. Figueiredo.

Orientações de segurança

Não entre ou trafegue em áreas sujeitas a alagamento.

Adote medidas de autoproteção para garantir a segurança própria e de sua família.

Em caso de emergência, ligue imediatamente para a Defesa Civil no telefone 199.

*estagiário sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria