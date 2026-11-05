Assine
overlay
Início Gerais
ALAGAMENTO

Defesa Civil emite alerta de transbordamento em avenida de BH

Órgão reforça a recomendação de evitar vias e trechos com risco de alagamentos na região

Publicidade
Carregando...
CS
Cauê Siwek*
CS
Cauê Siwek*
Repórter
05/11/2026 16:31 - atualizado em 05/11/2026 16:38

compartilhe

×
Defesa Civil emite alerta para alagamento e risco de transbordamento na Av. Vilarinho na tarde desta quinta-feira (5)
Defesa Civil emite alerta para alagamento e risco de transbordamento na Av. Vilarinho na tarde desta quinta-feira (5) crédito: Marcos Vieira/EM/D.A Press

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta urgente na tarde desta quinta-feira (5/11) devido ao risco de transbordamento do Córrego Vilarinho. Segundo o órgão, motoristas, pedestres e moradores devem redobrar a atenção e evitar transitar pelas áreas afetadas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

Vias afetadas e trechos para evitar

O órgão orienta a população a evitar trafegar pelas seguintes vias e cruzamentos sujeitos a alagamentos:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

  • Avenidas: Maria Vieira Barbosa, Elias Antônio Issa e Vilarinho.
  • Trecho específico da Av. Vilarinho: Entre os cruzamentos com as ruas das Melancias, dos Mamoeiros, dos Melões, das Macieiras, dos Marmelos, dos Cajueiros e Malibu.
  • Ruas e cruzamentos: República Tcheca; Padre Pedro Pinto (entre o cruzamento com a Avenida Elias Antônio Issa e a Rua das Missões; e no cruzamento com a Avenida Vilarinho); Maria Helena Felipe; Antuérpia; Alfredo S. Neves; Seis; e Hyldeu S. Figueiredo.

Orientações de segurança

  • Não entre ou trafegue em áreas sujeitas a alagamento.
  • Adote medidas de autoproteção para garantir a segurança própria e de sua família.
  • Em caso de emergência, ligue imediatamente para a Defesa Civil no telefone 199.

*estagiário sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

Tópicos relacionados:

alerta bh chuva defesa-civil tempestade

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay