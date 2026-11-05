Defesa Civil emite alerta de alagamento de avenida na Pampulha

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta possibilidade e de transbordamentos do córrego das ressacas e dos coqueiros, no Bairro Alípio de Melo, na Região da Pampulha, no decorrer desta tarde de quinta-feira (5/11). Com isso, os motoristas devem evitar trafegar na Rua Jacques de Morais, nos cruzamentos com a Rua Real Madrid; e na Avenida Heráclito Mourão Miranda no cruzamento com a Rua Tocantins.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

As chuvas na regional no decorrer desta tarde foram consideradas de intensidade forte pelo órgão, variando de 2,6 a 5,0 mm a cada cinco minutos.

Registros mostram o momento em que a água do córrego sobe, tomando conta da Avenida Heráclito Mourão.

A Defesa Civil alerta os motoristas para não trafegarem pela via neste momento e que os condutores redobrem a atenção ao circularem pela região.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Veja as recomendações

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.



*Estagiário sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria