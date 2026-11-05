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Defesa Civil emite alerta de alagamento de avenida na Pampulha

O órgão recomenda que os motoristas não trafeguem pelo trecho e que redobrem a atenção ao circular pelo bairro

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RS
Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
05/11/2026 16:38

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Barreiro recebe quase metade da chuva do mês em 3 horas, e Defesa Civil alerta para risco de deslizamentos
Chuvas nesta quinta (5) fez com que a Defesa Civil emitisse alertas sobre riscos e alagamentos em Belo Horizonte crédito: Marcos Vieira /EM/DA. Press.

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta possibilidade e de transbordamentos do córrego das ressacas e dos coqueiros, no Bairro Alípio de Melo, na Região da Pampulha, no decorrer desta tarde de quinta-feira (5/11). Com isso, os motoristas devem evitar trafegar na Rua Jacques de Morais, nos cruzamentos com a Rua Real Madrid; e na Avenida Heráclito Mourão Miranda no cruzamento com a Rua Tocantins. 

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As chuvas na regional no decorrer desta tarde foram consideradas de intensidade forte pelo órgão, variando de 2,6 a 5,0 mm a cada cinco minutos. 

Registros mostram o momento em que a água do córrego sobe, tomando conta da Avenida Heráclito Mourão. 

A Defesa Civil alerta os motoristas para não trafegarem pela via neste momento e que os condutores redobrem a atenção ao circularem pela região.  

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Veja as recomendações

  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

 *Estagiário sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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