BH: chuva aparece nesta quinta (5)? Veja a previsão do tempo

A chuva pode voltar a atingir Belo Horizonte nesta quinta-feira (5/11). Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital mineira deve registrar chuva isolada pela manhã e pancadas acompanhadas de trovoadas durante a tarde.

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Apesar da previsão de chuva, o calor deve marcar o dia. A temperatura mínima estimada é de 19°C, enquanto a máxima pode chegar aos 34°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 40%.

De acordo com o Inmet, a manhã será de muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada. Já durante a tarde, a previsão é de céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Veja quanto já choveu em BH em novembro

Dados da Defesa Civil de Belo Horizonte mostram que a Região Nordeste registrou o maior acumulado de chuva da capital até a segunda-feira (2/11), com 50,4 mm, o equivalente a 21,4% da média climatológica de novembro.

Na sequência aparecem Venda Nova, com 44,6 mm (18,9%), e a Região Oeste, com 42,8 mm (18,1%).

Confira o acumulado de chuva por regional:

Barreiro: 36,6 mm (15,5%)

36,6 mm (15,5%) Centro-Sul: 23,4 mm (9,9%)

23,4 mm (9,9%) Hipercentro: 24,2 mm (10,3%)

24,2 mm (10,3%) Leste: 16,8 mm (7,1%)

16,8 mm (7,1%) Nordeste: 50,4 mm (21,4%)

50,4 mm (21,4%) Noroeste: 42,6 mm (18,1%)

42,6 mm (18,1%) Norte: 24,6 mm (10,4%)

24,6 mm (10,4%) Oeste: 42,8 mm (18,1%)

42,8 mm (18,1%) Pampulha: 41,4 mm (17,5%)

41,4 mm (17,5%) Venda Nova: 44,6 mm (18,9%)

A média climatológica de chuva para novembro em Belo Horizonte é de 236 mm.

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Os dados apresentados consideram apenas as precipitações registradas até a noite de segunda-feira (2), não incluindo eventuais chuvas dos dias seguintes.