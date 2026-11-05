Assine
overlay
Início Gerais
PREVISÃO DO TEMPO

BH: chuva aparece nesta quinta (5)? Veja a previsão do tempo

Segundo o Inmet, capital mineira pode registrar chuva isolada pela manhã e pancadas com trovoadas à tarde; temperatura máxima deve chegar aos 34°C

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
05/11/2026 06:44 - atualizado em 05/11/2026 06:54

compartilhe

×
Chuva dá trégua em BH nesta segunda, mas calor chega aos 31°C
BH pode ter chuva e trovoadas com calor de até 34°C nesta quinta (5) crédito: Jair Amaral/EM/D.A.Press

A chuva pode voltar a atingir Belo Horizonte nesta quinta-feira (5/11). Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital mineira deve registrar chuva isolada pela manhã e pancadas acompanhadas de trovoadas durante a tarde.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Apesar da previsão de chuva, o calor deve marcar o dia. A temperatura mínima estimada é de 19°C, enquanto a máxima pode chegar aos 34°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 40%.

De acordo com o Inmet, a manhã será de muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada. Já durante a tarde, a previsão é de céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Leia Mais

Veja quanto já choveu em BH em novembro

Dados da Defesa Civil de Belo Horizonte mostram que a Região Nordeste registrou o maior acumulado de chuva da capital até a segunda-feira (2/11), com 50,4 mm, o equivalente a 21,4% da média climatológica de novembro.

Na sequência aparecem Venda Nova, com 44,6 mm (18,9%), e a Região Oeste, com 42,8 mm (18,1%).

Confira o acumulado de chuva por regional:

  • Barreiro: 36,6 mm (15,5%)
  • Centro-Sul: 23,4 mm (9,9%)
  • Hipercentro: 24,2 mm (10,3%)
  • Leste: 16,8 mm (7,1%)
  • Nordeste: 50,4 mm (21,4%)
  • Noroeste: 42,6 mm (18,1%)
  • Norte: 24,6 mm (10,4%)
  • Oeste: 42,8 mm (18,1%)
  • Pampulha: 41,4 mm (17,5%)
  • Venda Nova: 44,6 mm (18,9%)

A média climatológica de chuva para novembro em Belo Horizonte é de 236 mm.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os dados apresentados consideram apenas as precipitações registradas até a noite de segunda-feira (2), não incluindo eventuais chuvas dos dias seguintes.

Tópicos relacionados:

bh chuva defesa-civil inmet previsao-do-tempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay