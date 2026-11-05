Sob chuva, sobreviventes homenageiam vítimas de tragédia em Mariana
Com bloqueio de vias, missa sob chuva e soltura de balões, sobreviventes cobram reparação integral e a assinatura do termo de repactuação
compartilhe
Moradores, familiares e atingidos reuniram-se, nesta quinta-feira (5/11), no distrito de Bento Rodrigues, para prestar uma homenagem solene às vítimas da tragédia causada pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, na Região Central de Minas Gerais. Marcado por orações, lágrimas e gritos, o ato começou com o fechamento do trevo que dá acesso ao distrito, seguido de uma missa em frente à nova Igreja São Bento, e continuou em procissão sob chuva até às ruínas da comunidade, uma das mais afetadas pelo mar de lama em 2015.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Vestindo camisetas pretas com os dizeres "11 anos. A dor ainda é combustível para que a realidade seja justiça", os participantes carregaram cruzes com os nomes das 20 pessoas que perderam a vida no desastre e em decorrência dele. O clima de dor diante das perdas irreparáveis dividiu espaço com a firmeza dos discursos contra a impunidade.
Nem mesmo o tempo instável intimidou o grupo. Após a celebração religiosa, os manifestantes iniciaram uma caminhada em direção ao cruzeiro erguido no local onde ficava a antiga estrutura da Igreja São Bento, soterrada pelo tsumani de rejeitos de minério. No ponto mais emblemático do distrito, uma oração coletiva antecedeu a soltura de balões pretos e brancos, que subiram ao céu em sinal de luto e memória.
Luta contra a mineração
Durante o percurso, os participantes reafirmaram em coro o compromisso de manter a comunidade unida na cobrança por reparações e na crítica à mineração predatória. "Reafirmamos aqui o nosso compromisso de continuarmos firmes, unidos, de mãos dadas, lutando por justiça – o que inclui a reparação integral e a redução da mineração depredadora no querido estado de Minas Gerais e em todo o Brasil", declararam os manifestantes durante a procissão.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O ato também conectou a dor de Mariana a outros dramas vivenciados no estado, citando expressamente a solidariedade e as lições do Memorial de Brumadinho. Moradores lembraram com tristeza a realidade das famílias que até hoje buscam por respostas e pelos corpos não encontrados de seus entes queridos.