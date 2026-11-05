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MANIFESTAÇÃO

Sob chuva, sobreviventes homenageiam vítimas de tragédia em Mariana

Com bloqueio de vias, missa sob chuva e soltura de balões, sobreviventes cobram reparação integral e a assinatura do termo de repactuação

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Ana Luiza Soares
Leandro Couri
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
Leandro Couri
Repórter
Repórter Fotográfico Multimídia Especialista em Mídias Eletrônicas
05/11/2026 16:40 - atualizado em 05/11/2026 16:47

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Balões das cores preta e branca foram soltos ao vento
Balões das cores preta e branca foram soltos ao vento crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Moradores, familiares e atingidos reuniram-se, nesta quinta-feira (5/11), no distrito de Bento Rodrigues, para prestar uma homenagem solene às vítimas da tragédia causada pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, na Região Central de Minas Gerais. Marcado por orações, lágrimas e gritos, o ato começou com o fechamento do trevo que dá acesso ao distrito, seguido de uma missa em frente à nova Igreja São Bento, e continuou em procissão sob chuva até às ruínas da comunidade, uma das mais afetadas pelo mar de lama em 2015.

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Vestindo camisetas pretas com os dizeres "11 anos. A dor ainda é combustível para que a realidade seja justiça", os participantes carregaram cruzes com os nomes das 20 pessoas que perderam a vida no desastre e em decorrência dele. O clima de dor diante das perdas irreparáveis dividiu espaço com a firmeza dos discursos contra a impunidade.

Nem mesmo o tempo instável intimidou o grupo. Após a celebração religiosa, os manifestantes iniciaram uma caminhada em direção ao cruzeiro erguido no local onde ficava a antiga estrutura da Igreja São Bento, soterrada pelo tsumani de rejeitos de minério. No ponto mais emblemático do distrito, uma oração coletiva antecedeu a soltura de balões pretos e brancos, que subiram ao céu em sinal de luto e memória.

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Luta contra a mineração

Durante o percurso, os participantes reafirmaram em coro o compromisso de manter a comunidade unida na cobrança por reparações e na crítica à mineração predatória. "Reafirmamos aqui o nosso compromisso de continuarmos firmes, unidos, de mãos dadas, lutando por justiça – o que inclui a reparação integral e a redução da mineração depredadora no querido estado de Minas Gerais e em todo o Brasil", declararam os manifestantes durante a procissão.

Na foto de drone, no primeiro plano, a homenagem no Cruzeiro. Ao fundo, a poeira de minério da barragem de Fundão-Leandro Couri/EM/D.A Press
Na foto de drone, no primeiro plano, a homenagem no Cruzeiro. Ao fundo, a poeira de minério da barragem de Fundão Leandro Couri/EM/D.A Press
Na foto de drone, no primeiro plano, a homenagem no Cruzeiro. Ao fundo, a poeira de minério da barragem de Fundão-Leandro Couri/EM/D.A Press
Na foto de drone, no primeiro plano, a homenagem no Cruzeiro. Ao fundo, a poeira de minério da barragem de Fundão Leandro Couri/EM/D.A Press
Camisa preta com dizeres para lembrar os 11 anos do rompimento da Barragem de Fundão-Leandro Couri/EM/D.A Press
Camisa preta com dizeres para lembrar os 11 anos do rompimento da Barragem de Fundão Leandro Couri/EM/D.A Press
Procissão em Bento Rodrigues-Leandro Couri/EM/D.A Press
Procissão em Bento Rodrigues Leandro Couri/EM/D.A Press
Procissão em Bento Rodrigues-Leandro Couri/EM/D.A Press
Procissão em Bento Rodrigues Leandro Couri/EM/D.A Press
Ruínas na antiga comunidade-Leandro Couri/EM/D.A Press
Ruínas na antiga comunidade Leandro Couri/EM/D.A Press
Ruínas na antiga comunidade-Leandro Couri/EM/D.A Press
Ruínas na antiga comunidade Leandro Couri/EM/D.A Press
Ruínas na antiga comunidade-Leandro Couri/EM/D.A Press
Ruínas na antiga comunidade Leandro Couri/EM/D.A Press
No novo Bento Rodrigues, alguns nomes de ruas são das vítimas da tragédia-Leandro Couri/EM/D.A Press
No novo Bento Rodrigues, alguns nomes de ruas são das vítimas da tragédia Leandro Couri/EM/D.A Press

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O ato também conectou a dor de Mariana a outros dramas vivenciados no estado, citando expressamente a solidariedade e as lições do Memorial de Brumadinho. Moradores lembraram com tristeza a realidade das famílias que até hoje buscam por respostas e pelos corpos não encontrados de seus entes queridos.

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