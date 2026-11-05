BH: Marquise e toldo de restaurante caem e ferem clientes durante temporal

Além de alagamentos em diferentes locais, o temporal que atingiu Belo Horizonte na tarde desta quinta-feira (5/11) também causou o desabamento de uma marquise. O incidente ocorreu em um bar e restaurante, no Bairro Santa Amélia, na Região da Pampulha.

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De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a marquise sustentava uma caixa d'água e um toldo, que também vieram abaixo. Além da chuva, ventava muito no momento da queda. Duas pessoas ficaram levemente feridas.

A Defesa Civil de Belo Horizonte realizou uma vistoria no local e constatou que frações da estrutura que colapsou ainda permaneciam sobre a parede. Por isso, o responsável foi notificado a manter a área isolada até a execução de obras.

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A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com o estabelecimento, identificado como Bar do Chinesinho, e aguarda retorno.