Adolescente atropela idosa, cai de moto e morre atingida por caminhão

Uma adolescente de 17 anos morreu atropelada por um caminhão nessa quarta-feira (4/11) em Nanuque, no Vale do Mucuri. Segundo a Polícia Militar (PM), a jovem, identificada como Eduarda Dias Rocha, conduzia uma motocicleta sem habilitação e teria saído de casa apressada depois de uma discussão com o namorado, de 20 anos.

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O acidente aconteceu na Avenida Santos Dumont, no Bairro Feirinha, e envolveu uma Honda Biz, um caminhão conduzido por um homem de 42 anos e uma pedestre de 60 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o namorado da adolescente contou aos policiais que os dois haviam discutido na noite anterior ao acidente.

Na manhã de quarta-feira, a jovem saiu de casa apressada em uma motocicleta. Ao perceber a situação, o rapaz decidiu acompanhá-la.

Segundo ele, durante o trajeto em direção ao Centro da cidade, tentou diversas vezes fazer contato com a adolescente para que ela reduzisse a velocidade.

Em determinado momento, a jovem tentou ultrapassar um caminhão e acabou atropelando uma mulher de 60 anos que estava na via.

Com o impacto, a adolescente caiu da motocicleta e, em seguida, foi atropelada pelo caminhão. O namorado relatou que estava ao lado da jovem no momento do acidente.

Motorista ouviu barulho semelhante ao de pneu estourado

O caminhoneiro, de 42 anos, contou à Polícia Militar que trafegava pela Avenida Santos Dumont quando ouviu um barulho semelhante ao estouro de um pneu.

Segundo o registro policial, o motorista passou mal ao tomar conhecimento do atropelamento. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool.

A pedestre de 60 anos sofreu escoriações em um dos braços, mas dispensou atendimento médico.

A adolescente morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

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O caso será investigado pela Polícia Civil de Nanuque, que deverá esclarecer as circunstâncias do acidente.