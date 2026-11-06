BH tem alerta para chuva forte, raios e rajadas de vento nesta sexta-feira (6/11)

A sexta-feira (6/11) será quente e instável em Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, o céu varia de nublado a parcialmente nublado. Há previsão de pancadas de chuva, às vezes fortes, com raios e rajadas de vento, principalmente a partir da tarde. O órgão emitiu alerta para a possibilidade de chuva forte, raios e rajadas de vento.

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A menor temperatura registrada na capital mineira foi de 17,6 °C, na Região Oeste, às 6h. A máxima estimada é de 32 °C. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 45% no período da tarde.

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Temperaturas mínimas por regional

A Defesa Civil registrou as seguintes temperaturas mínimas nesta madrugada:

Oeste: 17,6 °C, às 6h

Barreiro: 17,9 °C, às 5h

Centro-Sul: 18,1 °C, às 3h55

Pampulha: 18,9 °C, com sensação térmica de 21,5 °C, às 6h

Venda Nova: 19,1 °C, às 4h50

Cuidados durante os temporais

Com o alerta para chuva forte e rajadas de vento, vale redobrar a atenção. Durante o temporal, evite áreas abertas e não se abrigue debaixo de árvores, perto de placas ou junto a estruturas metálicas. Não atravesse ruas ou córregos alagados, nem a pé nem de carro. Se possível, evite estacionar sob árvores. Em caso de emergência, a Defesa Civil atende pelo telefone 199.

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Cuidados com o calor

Nos intervalos sem chuva, o calor pode ser intenso. Beba bastante água ao longo do dia e evite exposição prolongada ao sol entre 10h e 16h.