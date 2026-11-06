BH tem alerta para chuva forte, raios e rajadas de vento nesta sexta-feira (6/11)
Mesmo com chuva, o calor continua: a máxima pode chegar a 32 °C. A menor temperatura da madrugada foi de 17,6 °C, na Região Oeste
compartilhe
A sexta-feira (6/11) será quente e instável em Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, o céu varia de nublado a parcialmente nublado. Há previsão de pancadas de chuva, às vezes fortes, com raios e rajadas de vento, principalmente a partir da tarde. O órgão emitiu alerta para a possibilidade de chuva forte, raios e rajadas de vento.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A menor temperatura registrada na capital mineira foi de 17,6 °C, na Região Oeste, às 6h. A máxima estimada é de 32 °C. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 45% no período da tarde.
Leia Mais
-
Previsão do tempo em BH: quinta-feira (29/10) terá calor e pancadas de chuva
-
Tempo em BH: sensação térmica negativa nesta segunda (10/11); e vai chover?
-
Alta temperatura e clima instável predominam em BH nesta sexta (28/11)
Temperaturas mínimas por regional
A Defesa Civil registrou as seguintes temperaturas mínimas nesta madrugada:
-
Oeste: 17,6 °C, às 6h
-
Barreiro: 17,9 °C, às 5h
-
Centro-Sul: 18,1 °C, às 3h55
-
Pampulha: 18,9 °C, com sensação térmica de 21,5 °C, às 6h
-
Venda Nova: 19,1 °C, às 4h50
Cuidados durante os temporais
Com o alerta para chuva forte e rajadas de vento, vale redobrar a atenção. Durante o temporal, evite áreas abertas e não se abrigue debaixo de árvores, perto de placas ou junto a estruturas metálicas. Não atravesse ruas ou córregos alagados, nem a pé nem de carro. Se possível, evite estacionar sob árvores. Em caso de emergência, a Defesa Civil atende pelo telefone 199.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Cuidados com o calor
Nos intervalos sem chuva, o calor pode ser intenso. Beba bastante água ao longo do dia e evite exposição prolongada ao sol entre 10h e 16h.