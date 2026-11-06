Parte de imóvel que ficou de pé após chuva pode desabar em BH

Repórter-fotográfico desde 2000, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

Parte da estrutura que permaneceu de pé após o desabamento de um conjunto de moradias no Bairro Nazaré, na Região Nordeste de Belo Horizonte, corre risco iminente de cair e atingir as ruas Benjamin Fraga e Angelina de Mattos. A situação foi identificada durante uma nova vistoria da Defesa Civil municipal nesta sexta-feira (6/11), que elevou para 13 o número de famílias retiradas do local, totalizando 37 pessoas.

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O desabamento aconteceu na madrugada dessa quinta (5/11), por volta das 23h, em um prédio de três andares, com estrutura precária e pequenas vigas de apoio. Alguns cômodos do imóvel eram utilizados como depósito de materiais de um bota-fora.

Segundo o agente de proteção do órgão, Marcos Vinícius Vitório, a equipe esteve no endereço durante a madrugada, logo após o desabamento, e retornou pela manhã para uma avaliação complementar da estrutura. Durante a vistoria, foi constatado que a parte restante da construção também corre risco de colapsar.

“Detectamos risco iminente de colapso da fração remanescente, que pode ser projetada para a Rua Angelina de Mattos, assim como para a Rua Benjamin”, afirmou.

Mais famílias retiradas

Inicialmente, 11 famílias precisaram deixar o conjunto de moradias após o desabamento parcial. Durante a nova avaliação, a Defesa Civil identificou riscos em outras duas residências. Uma delas apresenta possibilidade de queda de uma laje do primeiro pavimento. Como as construções são interligadas, a estrutura vizinha também pode ser atingida.

Com a saída das duas famílias que ainda permaneciam no local, subiu para 13 o número de famílias retiradas do imóvel, totalizando 37 pessoas.

De acordo com Vitório, os moradores optaram por ficar na casa de parentes, após recusarem a oferta de acolhimento em um abrigo municipal feita pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

Ruas podem ser interditadas

Diante do risco de novos desabamentos, a Defesa Civil vai solicitar à BHTrans a interdição de trechos das ruas Benjamin Fraga e Angelina de Mattos. A medida busca evitar que pedestres e veículos circulem nas áreas que podem ser atingidas pelos destroços.

O proprietário do imóvel será novamente notificado e deverá contratar um engenheiro habilitado para avaliar e orientar as medidas emergenciais necessárias para reduzir os riscos.

Segundo o agente de proteção, não havia registros anteriores de vistorias ou notificações da Defesa Civil relacionadas ao imóvel. A equipe também deve acompanhar a limpeza parcial da via pública e orientar os trabalhos de retirada dos materiais que ficaram espalhados após o desabamento.

Moradores ouviram estalos

Antes do desabamento, um dos moradores percebeu rachaduras e ouviu estalos na estrutura. Ele alertou os vizinhos, que deixaram o imóvel. Ninguém ficou ferido.

O agente de proteção reforçou que a população deve ficar atenta a sinais de problemas estruturais, como trincas e rachaduras. Ao identificar essas situações, a orientação é procurar um local seguro e acionar a Defesa Civil pelo 199 para solicitar uma avaliação.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.