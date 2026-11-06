Chuvas em Minas Gerais: bombeiros registram 178 ocorrências em 24 horas
Estado enfrenta alagamentos e série de quedas de árvores; corporação alerta para riscos de desabamento e mantém equipes de resgate de prontidão
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As fortes chuvas que atingem Minas Gerais levaram o Corpo de Bombeiros a atender 178 ocorrências em todo o estado nas últimas 24 horas. Os chamados incluem alagamentos, inundações, quedas de árvores, resgate de pessoas ilhadas e vistorias em locais com risco de desabamento.
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As árvores foram o principal problema. Foram 77 quedas em vias públicas e 12 sobre veículos, além de dez pedidos de corte de árvores com risco iminente de cair, somando 99 atendimentos.
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Em Belo Horizonte, os bombeiros registraram 55 ocorrências no mesmo período. Do total, 21 envolveram árvores: 15 caíram em vias públicas, três atingiram veículos e outras três apresentavam risco iminente de queda.
Ocorrências relacionadas a árvores nas últimas 24 horas
Minas Gerais:
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Quedas em vias públicas: 77
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Quedas sobre veículos: 12
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Risco iminente de queda: 10
Belo Horizonte:
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Quedas em vias públicas: 15
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Quedas sobre veículos: 3
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Risco iminente de queda: 3
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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria