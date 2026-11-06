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APAGÃO

Após temporal, mais de 1.700 imóveis amanhecem sem energia em BH

Capital voltou a registrar interrupções no fornecimento elétrico após chuvas. Em menos de 15 dias, outro temporal deixou mais de 220 mil consumidores sem luz na cidade

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
06/11/2026 10:05 - atualizado em 06/11/2026 10:06

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Cortiço na Rua Benjamin Fraga desaba após temporal em BH e deixa 32 pessoas desabrigadas
Cortiço na Rua Benjamin Fraga desaba após temporal em BH e deixa 32 pessoas desabrigadas crédito: Jair Amaral/EM/D.A.Press

Em menos de 15 dias, mais um temporal atinge Minas Gerais e deixa novamente milhares de clientes sem energia elétrica. Desta vez, mais de 1.700 unidades consumidoras amanheceram sem luz em Belo Horizonte nesta sexta-feira (6/11).

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O número corresponde a aproximadamente 0,17% dos clientes da Cemig na capital. Na quinta-feira (5/11), quase 27 mil unidades consumidoras ficaram sem fornecimento de energia.

Segundo a companhia, equipes trabalham de forma ininterrupta para atender às ocorrências. A previsão é que o fornecimento seja normalizado gradativamente ao longo desta sexta.

Novo apagão em menos de 15 dias

A nova interrupção ocorre menos de duas semanas depois de outro temporal provocar um apagão de grandes proporções em Minas Gerais. Em 25 de outubro, ventos de até 150 km/h e mais de 60 mil descargas atmosféricas deixaram 641.412 clientes da Cemig sem energia elétrica.

Em Belo Horizonte, 221.914 consumidores foram afetados. O fornecimento para todos eles foi restabelecido no fim da tarde de quarta-feira (28/10). No restante do estado, os atendimentos foram concluídos ao longo da noite, três dias após o temporal.

Como informar a falta de energia

A Cemig orienta os consumidores que ainda estão sem luz a registrar a interrupção pelo 116 ou pelo aplicativo Cemig Atende. "Dessa forma, uma equipe poderá ser direcionada ao local para verificação", afirma a companhia.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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