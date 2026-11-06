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CAMPO BELO

Idosa é atacada por pitbull em cidade do Sul de Minas

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para o atendimento da ocorrência, mas não localizaram o animal indicado pela vítima

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RS
Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
06/11/2026 12:21

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Corpo de Bombeiros atendeu à ocorrência
O Corpo de Bombeiros foi acionado para não conseguiu localizar o cão indicado pela vítima crédito: CBMMG

Uma idosa de 67 anos foi atacada por um pitbull em Campo Belo, no Sul de Minas Gerais, na madrugada de quarta-feira (4/11). O Corpo de Bombeiros foi acionado para o atendimento da ocorrência.

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De acordo com a corporação, os agentes foram chamados para um incidente envolvendo um ataque de cães no Bairro Jardim das Acácias. A vítima afirmou aos bombeiros que um cão da raça pitbull havia lhe atacado e que o animal estava solto pela região.

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Os agentes então circularam pelo local, mas não encontraram o cachorro. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) também foi acionada pela idosa, porém também não conseguiram encontrar o proprietário e nem o animal envolvido na ocorrência. 

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) afirmou que apura os fatos e que as demais informações serão passadas em um momento mais oportuno.

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* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie.

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