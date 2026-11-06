Idosa é atacada por pitbull em cidade do Sul de Minas

Uma idosa de 67 anos foi atacada por um pitbull em Campo Belo, no Sul de Minas Gerais, na madrugada de quarta-feira (4/11). O Corpo de Bombeiros foi acionado para o atendimento da ocorrência.

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De acordo com a corporação, os agentes foram chamados para um incidente envolvendo um ataque de cães no Bairro Jardim das Acácias. A vítima afirmou aos bombeiros que um cão da raça pitbull havia lhe atacado e que o animal estava solto pela região.

Os agentes então circularam pelo local, mas não encontraram o cachorro. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) também foi acionada pela idosa, porém também não conseguiram encontrar o proprietário e nem o animal envolvido na ocorrência.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) afirmou que apura os fatos e que as demais informações serão passadas em um momento mais oportuno.

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* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie.